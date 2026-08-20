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La INSÓLITA razón por la que los supermercados solicitan el DNI a sus clientes y nadie te lo reveló

Te dejamos las razones por las que los supermercados piden el Documento Nacional de Identidad (DNI) cuando el consumidor realiza una compra.

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    La INSÓLITA razón por la que los supermercados solicitan el DNI a sus clientes y nadie te lo reveló
    La INSÓLITA razón por la que los supermercados solicitan el DNI a sus clientes y nadie te lo reveló | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    La INSÓLITA razón por la que los supermercados solicitan el DNI a sus clientes y nadie te lo reveló

    En el Perú, es habitual que supermercados, tiendas por departamento y otros establecimientos comerciales soliciten el número de DNI de sus clientes al momento de pagar. Aunque muchas personas entregan este dato de manera automática, especialistas advierten que compartir información personal puede permitir que las empresas conozcan con mayor detalle los hábitos de consumo de cada comprador.

    Frente a esta práctica, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha explicado cuál sería la finalidad detrás de esta solicitud y en qué situaciones los consumidores están obligados a identificarse durante una compra.

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    ¿Para qué los supermercados piden el DNI de sus clientes?

    Crisólogo Cáceres presidente de Aspec, señaló en conversación con La República que algunos establecimientos solicitan el DNI para recopilar información sobre las preferencias y hábitos de compra de sus clientes. Con estos datos, las empresas pueden construir perfiles de consumo que posteriormente pueden ser utilizados para campañas publicitarias y estrategias de marketing segmentado.

    “El comercio solicita el DNI para trazar perfiles de consumidor (...), con esta información pueden conocer qué ropa compras, qué calzado prefieres, la frecuencia con la que realizas tus compras, si adquieres productos tecnológicos e incluso estimar cuánto ganas al mes. Así, saben qué tipo de publicidad enviarte para captar tu atención”, detalló Cáceres.

    De esta manera, el registro de las compras asociadas a un documento de identidad puede ayudar a las compañías a identificar qué productos adquiere una persona, con qué frecuencia compra y cuáles son sus principales intereses comerciales.

    Sin embargo, entregar el DNI no sería obligatorio en todas las transacciones. Según lo explicado por Aspec, la identificación del consumidor es requerida cuando el monto de la operación supera los S/700. Si la compra se encuentra por debajo de dicho importe y se realiza en efectivo, el establecimiento no debería condicionar la venta a la entrega del número de documento.

    ¿Cuándo es obligatorio entregar el DNI al comprar?

    Aspec recomienda que los consumidores tengan presente las circunstancias en las que corresponde proporcionar sus datos personales.

    En una compra realizada en efectivo y por un monto menor a S/700, el cliente puede negarse a proporcionar su DNI. Por el contrario, cuando el pago se efectúa mediante tarjeta de crédito, la identificación del titular sí puede ser requerida como parte del proceso de verificación de la operación.

    Además, si un trabajador del establecimiento asegura que entregar el número de DNI es indispensable para completar una compra que no cumple con estas condiciones, el consumidor puede solicitar una explicación sobre el motivo de la exigencia.

    ¿Qué hacer si un establecimiento insiste en pedir el DNI?

    Si el comercio condiciona la venta a la entrega del documento pese a que no corresponde, Aspec aconseja no aceptar esta exigencia.

    En caso de que el personal continúe solicitando el dato como requisito para concretar la compra, el consumidor puede pedir el Libro de Reclamaciones y dejar constancia de lo sucedido, señalando que el establecimiento estaría condicionando de manera irregular la prestación del servicio.

    La recomendación principal es conocer cuándo resulta necesario proporcionar información personal y evitar entregar el número de DNI de manera automática cuando la operación comercial no lo requiere.

    SOBRE EL AUTOR:
    La INSÓLITA razón por la que los supermercados solicitan el DNI a sus clientes y nadie te lo reveló
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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