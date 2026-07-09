Temblor en Perú HOY, 09 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La actividad sísmica continúa siendo constante en diversas zonas del Perú. Durante las últimas semanas se han reportado varios movimientos telúricos en distintas regiones del país, de acuerdo con los informes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta situación mantiene atentos a miles de ciudadanos que siguen de cerca los reportes oficiales. Precisamente, este jueves 9 de julio se registró un nuevo sismo, lo que generó inquietud entre la población y reavivó el llamado a estar preparados ante posibles emergencias.
Sismo en Perú HOY, 9 de julio de 2026
Último sismo en Perú
Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:27 a. m. y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Asimismo, el evento alcanzó una intensidad II en la ciudad de Moquegua, por lo que fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.
¿Qué debes hacer ante un sismo?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Defensa Civil aconsejan adoptar las siguientes medidas de seguridad ante un movimiento telúrico:
- Conservar la calma y dirigirse a espacios seguros, como columnas, vigas o muros estructurales.
- Mantenerse alejado de ventanas, estantes, espejos y cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.
- Evitar el uso de ascensores y no intentar desplazarse por escaleras mientras dure el sismo.
- Contar con una mochila de emergencia preparada con artículos esenciales como agua, linterna, radio portátil y botiquín de primeros auxilios.
- Informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
Canales de emergencia
Estas son las líneas de atención que debes tener a la mano, frente a cualquier evento sísmico o emergencia en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481