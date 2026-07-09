Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:27 a. m. y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Asimismo, el evento alcanzó una intensidad II en la ciudad de Moquegua, por lo que fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.