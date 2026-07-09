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Temblor en Perú HOY, 09 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP

Este jueves 9 de julio se registró un nuevo sismo en Perú, lo que ha reavivado el llamado a la preparación ante posibles emergencias.

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    Temblor en Perú HOY, 09 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP
    Reportes del último sismo en Perú hoy 9 de julio de 2026 | Wapa
    Temblor en Perú HOY, 09 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP

    La actividad sísmica continúa siendo constante en diversas zonas del Perú. Durante las últimas semanas se han reportado varios movimientos telúricos en distintas regiones del país, de acuerdo con los informes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta situación mantiene atentos a miles de ciudadanos que siguen de cerca los reportes oficiales. Precisamente, este jueves 9 de julio se registró un nuevo sismo, lo que generó inquietud entre la población y reavivó el llamado a estar preparados ante posibles emergencias.

    Sismo en Perú HOY, 9 de julio de 2026

    07:42
    9/7/2026

    Último sismo en Perú

    Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:27 a. m. y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Asimismo, el evento alcanzó una intensidad II en la ciudad de Moquegua, por lo que fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

    Sismos en Perú

    07:33
    9/7/2026

    ¿Qué debes hacer ante un sismo?

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Defensa Civil aconsejan adoptar las siguientes medidas de seguridad ante un movimiento telúrico:

    • Conservar la calma y dirigirse a espacios seguros, como columnas, vigas o muros estructurales.
    • Mantenerse alejado de ventanas, estantes, espejos y cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.
    • Evitar el uso de ascensores y no intentar desplazarse por escaleras mientras dure el sismo.
    • Contar con una mochila de emergencia preparada con artículos esenciales como agua, linterna, radio portátil y botiquín de primeros auxilios.
    • Informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
    07:30
    9/7/2026

    Canales de emergencia

    Estas son las líneas de atención que debes tener a la mano, frente a cualquier evento sísmico o emergencia en el país:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú HOY, 09 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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