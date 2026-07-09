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Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: "Ya sabes qué hacer"

La joven salió ilesa, mientras que el piloto fue hallado sin vida. La investigación del incidente en Argentina sigue en curso.

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    Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: "Ya sabes qué hacer"
    El piloto Leandro Bertazzo fue hallado muerto tras el incidente ocurrido el sábado 4 de julio de 2026, en Toledo. Foto: Leandro Bertazzo/CNN
    Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: "Ya sabes qué hacer"

    Un vuelo de práctica en Argentina ha captado la atención internacional. Durante un entrenamiento, el 4 de julio, en Toledo, el instructor Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, dejó una aeronave Cessna 150 en pleno vuelo. Así, su alumna de 22 años quedó sola a cargo del avión. "Tú sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante", fueron las últimas palabras del piloto antes de su desaparición, una declaración clave en la investigación judicial.

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    La estudiante conservó el control del avión y logró aterrizar sin sufrir lesiones. Tras el aterrizaje, las autoridades locales iniciaron una búsqueda urgente y la Fiscalía Federal de Córdoba comenzó una investigación para determinar las causas. La comunidad de la aviación civil y compañeros de Bertazzo expresaron sorpresa, ya que no se habían observado señales de alerta durante la jornada de prácticas.

    Momentos críticos: el pánico de la estudiante tras el salto del piloto

    Según relató la joven a las autoridades, el instructor Bertazzo le indicó primero mantener el curso. Luego, recogió sus cosas, se quitó el cinturón y abrió la puerta del Cessna 150. Justo antes de dejar la nave, le pidió continuar. El piloto murió en el acto tras el impacto con el suelo, y su cuerpo fue encontrado horas después.

    La avioneta en la que el piloto Leandro Bertazzo daba clases. Foto: TN
    La avioneta en la que el piloto Leandro Bertazzo daba clases. Foto: TN

    Rosario, como fue identificada la joven, siguió el protocolo aprendido durante su formación. A pesar del trauma, controló el avión, se comunicó con la base y logró aterrizar sin ocasionar daños. Actualmente, la aeronave está bajo custodia de la Fiscalía mientras prosiguen las investigaciones.

    El director de Flying Parrot Córdoba comentó que la estudiante llegó "totalmente en shock" a tierra, pues inicialmente creyó que era una broma o que el piloto tenía un arnés de seguridad. Aunque estaba afectada emocionalmente, recibió asistencia médica y los expertos destacaron su capacidad para seguir los protocolos de emergencia, lo que evitó una tragedia mayor.

    Los hallazgos de los investigadores sobre el incidente del piloto en Córdoba, Argentina

    Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba, afirmó que no existían indicios de lo ocurrido. "Eligió una decisión trágica a bordo de una aeronave con otra persona presente. No se puede entender fácilmente, pero la complejidad de la mente humana es notable", comentó. Además, mencionó que Bertazzo realizó otro vuelo de instrucción ese día sin inconvenientes.

    Álvarez describió al piloto como "una persona encantadora con una sonrisa siempre presente" y destacó su trayectoria profesional. También explicó que abrir una puerta de avión en pleno vuelo es complejo debido a la presión del aire, y lo comparó con salir de un coche a alta velocidad.

    La Justicia Federal de Córdoba lidera la investigación junto con la Junta de Seguridad en el Transporte. Por ahora, las autoridades descartan problemas mecánicos y continúan con los análisis pertinentes. El Ministerio Público Fiscal busca reconstruir los hechos con miras a emitir un dictamen oficial.

    Otro caso evocador: la tragedia tras las extorsiones a un militar

    Nicolás Gallardo, periodista de La Nación, recordó el caso de un militar en la Quinta de Olivos. Inicialmente considerado un suicidio por asuntos personales, la investigación reveló una red de extorsión financiera. La justicia comprobó que un grupo criminal había coaccionado a la víctima y la llevó a esa decisión.

    Frente al reciente incidente del piloto, el periodista urgió a intensificar las investigaciones para descartar posibles conspiraciones. Resaltó la importancia de esclarecer lo sucedido y afirmó: "Es fundamental avanzar judicialmente para descubrir si existía una trama más compleja".

    SOBRE EL AUTOR:
    Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: "Ya sabes qué hacer"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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