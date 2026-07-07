ES OFICIAL | Sunat lanza sorteo de S/100 mil: conoce cómo participar con tus COMPROBANTES DE PAGO

La Sunat reveló todos los detalles sobre el sorteo de los S/100 mil y cómo las personas pueden participar.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) inició un sorteo de comprobantes de pago electrónicos que entregará premios de hasta S/100 mil a personas naturales, como parte de una estrategia para incentivar la formalización tributaria en el país.

Desde ahora y hasta octubre, la ciudadanía podrá registrar los comprobantes obtenidos por la compra de productos o la contratación de servicios a través de la plataforma oficial del sorteo.

¿Cómo será el sorteo de la Sunat?

La entidad informó que se entregarán 418 premios en efectivo, entre ellos dos premios principales de S/100 mil, uno para Lima y otro para provincias. Los sorteos se realizarán en octubre del 2026 y febrero del 2027.

Podrán participar ciudadanos peruanos mayores de edad identificados con DNI, así como personas extranjeras residentes que cuenten con carné de extranjería (CE) o carné de permiso temporal de permanencia (CPP).

En cada sorteo, los premios se distribuirán de la siguiente manera:

1 premio de S/100 mil

2 premios de S/50 mil

1 premio de S/20 mil

5 premios de S/10 mil

10 premios de S/5 mil

70 premios de S/1.000

120 premios de S/500

En conjunto, ambos sorteos repartirán S/800 mil en premios.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma oficial del sorteo ingresando su tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

Una vez completado el registro, podrán ingresar la información de sus comprobantes electrónicos, como el número de RUC del emisor, el tipo de comprobante, la serie, el número y la fecha de emisión.

Cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y por cada fecha de emisión.

Para el primer sorteo, previsto para el 16 de octubre del 2026, serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre.

En tanto, para el sorteo del 16 de febrero del 2027, se aceptarán comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, con plazo de inscripción hasta el 2 de febrero del 2027.