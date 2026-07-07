ES OFICIAL | Sunat lanza sorteo de S/100 mil: conoce cómo participar con tus COMPROBANTES DE PAGO

ES OFICIAL | Sunat lanza sorteo de S/100 mil: conoce cómo participar con tus COMPROBANTES DE PAGOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) inició un sorteo de comprobantes de pago electrónicos que entregará premios de hasta S/100 mil a personas naturales, como parte de una estrategia para incentivar la formalización tributaria en el país.
Desde ahora y hasta octubre, la ciudadanía podrá registrar los comprobantes obtenidos por la compra de productos o la contratación de servicios a través de la plataforma oficial del sorteo.
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¿Cómo será el sorteo de la Sunat?
La entidad informó que se entregarán 418 premios en efectivo, entre ellos dos premios principales de S/100 mil, uno para Lima y otro para provincias. Los sorteos se realizarán en octubre del 2026 y febrero del 2027.
Podrán participar ciudadanos peruanos mayores de edad identificados con DNI, así como personas extranjeras residentes que cuenten con carné de extranjería (CE) o carné de permiso temporal de permanencia (CPP).
En cada sorteo, los premios se distribuirán de la siguiente manera:
- 1 premio de S/100 mil
- 2 premios de S/50 mil
- 1 premio de S/20 mil
- 5 premios de S/10 mil
- 10 premios de S/5 mil
- 70 premios de S/1.000
- 120 premios de S/500
En conjunto, ambos sorteos repartirán S/800 mil en premios.
¿Cómo participar?
Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma oficial del sorteo ingresando su tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.
Una vez completado el registro, podrán ingresar la información de sus comprobantes electrónicos, como el número de RUC del emisor, el tipo de comprobante, la serie, el número y la fecha de emisión.
Cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y por cada fecha de emisión.
Para el primer sorteo, previsto para el 16 de octubre del 2026, serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre.
En tanto, para el sorteo del 16 de febrero del 2027, se aceptarán comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, con plazo de inscripción hasta el 2 de febrero del 2027.
Los ganadores serán anunciados una vez que concluya el proceso de validación de los comprobantes registrados, conforme a lo establecido en las bases aprobadas por la Sunat.