Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre recientes temblores de intensidad moderada a fuerte. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y estar preparada.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?
    Temblor en Perú HOY, 30 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP | Composición Wapa
    Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre la ocurrencia de varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.

    wapa.pe

    PUEDES VER: CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas

    wapa.pe

    Líneas de emergencia que debes tener a la mano

    Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

    ¿Qué hacer durante un sismo?

    El IGP y Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras, como columnas y muros estructurales.

    • Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
    • No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
    • Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
    • Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

    CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas

    “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Lo más vistos en Ocio

    Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza