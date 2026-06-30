Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre la ocurrencia de varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.
PUEDES VER: CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas
Líneas de emergencia que debes tener a la mano
Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
¿Qué hacer durante un sismo?
El IGP y Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras, como columnas y muros estructurales.
- Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
- Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas: