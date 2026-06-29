¡A tomar precauciones! Según el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, este es el horario oficial del corte de luz programado para el martes 30 de junio. Diversos distritos de Lima Metropolitana quedarán sin servicio de energía eléctrica hasta por 9 horas. ¿Tu vivienda está entre las zonas afectadas? Aquí te contamos todos los detalles.

Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, te contamos los detalles: