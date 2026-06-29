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CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas

¡Nuevo corte! Este martes 30 de junio del 2026, varios distritos de Lima y Callao enfrentarán cortes de luz programados de hasta 9 horas por trabajos de mantenimiento.

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    CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas
    Lima y Callao sufrirán corte de luz este 30 de junio por hasta 9 horas: conoce las 27 zonas afectadas. | Composición Wapa
    CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas

    ¡A tomar precauciones! Según el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, este es el horario oficial del corte de luz programado para el martes 30 de junio. Diversos distritos de Lima Metropolitana quedarán sin servicio de energía eléctrica hasta por 9 horas. ¿Tu vivienda está entre las zonas afectadas? Aquí te contamos todos los detalles.

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    ¿Qué distritos de Lima no tendrán electricidad este martes 30 de junio?

    Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, te contamos los detalles:

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Ciudad Jardín de Carabayllo (Mzs. A, B, C y D), proyecto de vivienda La Arboleda (Mzs. C, D, E, F y G), Asociación de Vivienda Santa Elisa de Punchauca de Carabayllo (Mzs. A, B, C, D, E y F), Asociación de Vivienda El Palmar de Carabayllo (Mzs. A, B y C), proyecto de vivienda Las Flores I Etapa (Mzs. A, A’, B, B’, C y C’) y residencial Villa Santander (Mzs. A, B, C y D).
    • Horario del corte: De 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: Urbanización Los Pinos (Mz. C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, X y Y), avenida Próceres de la Independencia cuadra 33, avenida República de Polonia cuadra 7, avenida Las Dalias cuadra 2, calle Los Dogos cuadra 6, jirón Las Camelias cuadras 33 y 34, urbanización Los Jazmines, calle Los Geranios cuadra 6 y calle Las Hortencias cuadra 2.
    • Horario del corte: De 9.30 a. m. a 4.30 p. m.
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    Callao

    • Zonas afectadas: Jirón Alberto Secada cuadra 4, avenida Sáenz Peña cuadra 3, jirón Washington cuadras 1, 2 y 3, avenida Marco Polo cuadra 1 y jirón Colón cuadras 2 y 3.
    • Horario del corte: De 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: Asociación Agropecuaria Villa Rica El Huarango (Mzs. A, D y E), Asociación ATREM (Mzs. B, C, E y L2), Asociación ASEIQ (Mzs. E y Q) y Asociación Industrial Unidas de Micro y Pequeños Empresarios (Mzs. A y B).
    • Horario del corte: De 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

    Ventanilla

    • Zonas afectadas: Asentamiento Humano Las Casuarinas de Guadalupe (Mzs. A, B y C) y Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe (Mzs. I, J, K, M, N, O, P, Q, R, U, W, X, Y y Z).
    • Horario del corte: De 9.00 a. m. a 3.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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