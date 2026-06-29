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URGENTE | Incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos en la av. Colonial: más de 15 unidades luchan contra el fuego

Un fuerte incendio en la avenida Colonial movilizó a más de 15 unidades de bomberos. Explosiones dentro del almacén agravan la emergencia.

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    URGENTE | Incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos en la av. Colonial: más de 15 unidades luchan contra el fuego
    Incendio consume almacén de plásticos y tuberías en avenida Colonial. | Composición Wapa
    URGENTE | Incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos en la av. Colonial: más de 15 unidades luchan contra el fuego

    Un incendio de gran magnitud se reportó la mañana de este lunes 29 de junio en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides, conocida como Colonial, en el Cercado de Lima. El fuego consume un almacén de plásticos y tuberías, mientras más de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajan intensamente para evitar que las llamas se propaguen.

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    Reportan explosiones dentro del almacén durante emergencia

    El siniestro se inició alrededor de las 6.00 a. m. y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Lima Metropolitana. Vecinos de un condominio cercano alertaron sobre el incendio tras escuchar fuertes explosiones dentro del inmueble, presuntamente causadas por cilindros u otros materiales inflamables almacenados. La magnitud del fuego obligó a un rápido despliegue de cisternas, unidades de rescate y personal especializado para atender la emergencia.

    Enorme incendio consume almacén de plásticos en av. Colonial y moviliza más de 20 unidades de bomberos.
    Enorme incendio consume almacén de plásticos en av. Colonial y moviliza más de 20 unidades de bomberos.

    Las labores iniciales se complicaron debido a que los accesos del local permanecían cerrados al momento de la llegada de los bomberos. Según se informó, el establecimiento no operaba por el feriado, lo que retrasó el ingreso. Ante ello, los equipos de emergencia solicitaron herramientas especiales para forzar el acceso y contener las llamas desde el interior del depósito.

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    Bomberos buscan evitar que fuego alcance taller automotriz

    Personal de Serenazgo y fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima cerró parte de la vía para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia en la avenida Colonial. Además, una escalera telescópica fue utilizada para atacar el incendio desde la parte superior, mientras otras brigadas trabajaban desde calles laterales para frenar el avance del fuego.

    Incendio consume almacén de plásticos y tuberías en avenida Colonial.
    Incendio consume almacén de plásticos y tuberías en avenida Colonial.

    Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre un taller automotriz ubicado junto al almacén afectado, ya que existe el riesgo de que las llamas se extiendan hacia esa zona. Hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas mortales. El incendio continúa bajo control de los bomberos y las investigaciones sobre sus causas siguen en curso.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos en la av. Colonial: más de 15 unidades luchan contra el fuego
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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