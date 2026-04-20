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Mitsuharu Tsumura participará en CADE Universitario 2026 para dialogar con jóvenes líderes

El chef Mitsuharu Tsumura participará en CADE Universitario 2026 para compartir su experiencia e inspirar a jóvenes a asumir un rol activo en el desarrollo del país.

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    Mitsuharu Tsumura participará en CADE Universitario 2026 para dialogar con jóvenes líderes
    Mitsuharu “Micha” Tsumura
    Mitsuharu Tsumura participará en CADE Universitario 2026 para dialogar con jóvenes líderes

    En un contexto en el que el país enfrenta importantes desafíos en su desarrollo, el rol de las nuevas generaciones cobra especial relevancia.

    En este escenario, como parte del programa de CADE Universitario 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrollará el panel '¡El Perú es clave!', con la participación de Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef y referente de la gastronomía peruana a nivel internacional.

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    Durante su intervención, el reconocido representante de la gastronomía nacional de clase mundial compartirá su experiencia como ejemplo de liderazgo, esfuerzo y compromiso con el país, poniendo en valor el rol de la cultura como motor de desarrollo y de unión. Inspirará a los jóvenes a creer en su capacidad de generar impacto desde sus diversos roles y espacios.

    Se busca movilizar a los cadeístas a involucrarse activamente en la construcción del país, conectando con historias que inspiran acción y refuerzan el rol de los jóvenes como agentes de cambio.

    El propósito de la 31.ª edición de CADE Universitario es que los jóvenes pasen de la reflexión a la acción. Por ello, el programa abordará temas vinculados a la importancia de ejercer el derecho al voto con responsabilidad, el fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho, el valor del diálogo, así como el importante rol que cumple el sector privado generando oportunidades, con un compromiso sólido para el crecimiento del país.

    Más información en: https://www.ipae.pe/cade-universitario-2026/

    ¿Quiénes conforman el comité CADE Universitario 2026?

    Juan Manuel Ostoja, Vicepresidente de IPAE Acción Empresarial y Presidente de CADE Universitario 2026; Darío Zegarra, Past president CADE Universitario y Gerente General de Newmont Perú; Juan Alberto Wu, Inversionista peruano; Erick Sablich, Gerente de Relaciones Institucionales de Credicorp; Ana Romero, CEO de The Professional Branding Agency; Fernando Gonzales, CEO y Founder de Bigmond Group; Guillermo Vidalón, Superintendente de Relaciones Públicas de Southern Perú; Francisco de Cardenas, Chair en Vistage; y Elena Aguilar, Embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mitsuharu Tsumura participará en CADE Universitario 2026 para dialogar con jóvenes líderes
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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