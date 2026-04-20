La carrera mejor pagada en Perú: ingresos de hasta S/6,000 al mes, según el MTPE

Los especialistas aconsejan hacer una prueba vocacional antes de decidir una carrera, con el fin de alinear las habilidades personales con lo que exige el mercado laboral.

Al elegir una carrera profesional en el Perú, el aspecto económico suele convertirse en una de las principales referencias para los postulantes. En un entorno laboral cada vez más exigente, conocer qué áreas ofrecen los salarios más elevados no solo aporta una idea de estabilidad, sino que también permite trazar una trayectoria con beneficios económicos importantes desde los primeros años tras egresar.

Los datos oficiales más recientes muestran un escenario en el que la especialización técnica y científica resulta clave para marcar diferencias en los ingresos. Dentro de la amplia oferta académica, existe una profesión que sobresale claramente al superar el promedio salarial del resto, posicionándose como la alternativa más rentable del país. A continuación, revisa qué carreras encabezan el ranking de sueldos y cuán lucrativas son las opciones actuales en el sistema educativo peruano.

¿Qué carrera es la mejor pagada en Perú?

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través de su plataforma “Mi Carrera”, la Medicina destaca como la profesión mejor remunerada a nivel nacional. Los profesionales de esta área registran un ingreso promedio mensual de S/6.408, ubicándose en lo más alto de la escala salarial frente a otras carreras universitarias y técnicas.

¿Qué otras carreras son rentables en Perú?

El mercado laboral peruano otorga gran valor a perfiles vinculados con la tecnología, los recursos naturales y el análisis de datos. Las carreras que siguen a Medicina evidencian una fuerte presencia de ingenierías y disciplinas aplicadas:

Ingeniería de Sistemas y Cómputo : con un ingreso promedio de S/4.302 .

: con un ingreso promedio de . Agronegocios : con remuneraciones cercanas a S/4.253 mensuales.

: con remuneraciones cercanas a mensuales. Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo : con un promedio de S/4.100 .

: con un promedio de . Ciencias de la Computación : con ingresos alrededor de S/4.096 .

: con ingresos alrededor de . Geología : con sueldos que bordean los S/4.082 .

: con sueldos que bordean los . Ingeniería de Telecomunicaciones: con un promedio de S/4.074.