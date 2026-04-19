Las familias podrán obtener un bono base de S/ 33.000 , el cual puede aumentar en zonas con mayores dificultades logísticas; además, de acuerdo con el viceministro Oswaldo Rojas Alvarado, la convocatoria contempla un subsidio adicional dirigido a personas con discapacidad severa.

El programa Techo Propio 2026, promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, inició oficialmente su convocatoria nacional el 14 de abril, dirigida a familias interesadas en acceder al bono de construcción en sitio propio.

Este subsidio prioriza en esta edición a personas con discapacidad severa y busca cerrar brechas en el acceso y la calidad de la vivienda en el país, según indicó el viceministro Oswaldo Rojas Alvarado. En esta primera convocatoria del año se entregarán 14.880 bonos, con inscripciones abiertas hasta el 24 de abril, mientras que la lista final de beneficiarios podrá consultarse desde el 14 de mayo.

A diferencia del año pasado, cuando se otorgaron cerca de 19.000 bonos, esta convocatoria muestra una reducción atribuida a recortes presupuestales que afectan a diversas entidades públicas, incluido el ministerio, según explicó Rojas Alvarado a la Agencia Andina. El funcionario adelantó que se prevé una segunda convocatoria a mitad de año, además de gestiones para obtener un crédito suplementario que permita ampliar los recursos y el número de beneficiarios.

El programa está orientado a mejorar tanto el acceso como la calidad de la vivienda a través de dos modalidades: construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva. En esta ocasión, la convocatoria se enfoca únicamente en la primera opción, permitiendo que familias con terreno propio puedan edificar una vivienda básica mediante un subsidio estatal no reembolsable.

Regiones con bono diferenciado de hasta S/38.610

Las familias beneficiarias del bono estándar para construcción en sitio propio recibirán S/33.000; sin embargo, en zonas con mayores dificultades logísticas para trasladar materiales y mano de obra, el monto puede elevarse hasta S/38.610. Entre las regiones favorecidas con este bono diferenciado figuran Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, con excepción del VRAE, que cuenta con un subsidio especial propio.

Según precisó el viceministro Oswaldo Rojas Alvarado, un componente distintivo de la presente convocatoria es el bono especial de S/41.250 para personas con discapacidad severa —condición que implique necesidad permanente de silla de ruedas—, un monto superior al bono regular, como detalló el viceministro Rojas Alvarado.

Durante el 14 y 15 de abril, las inscripciones estuvieron reservadas exclusivamente para familias con integrantes en condición de discapacidad severa, reforzando el enfoque inclusivo. Esta medida permitirá una mayor participación de este grupo en comparación con convocatorias anteriores.

El subsidio no se entrega directamente a las familias, sino que se canaliza a través de entidades técnicas autorizadas, encargadas de ejecutar la construcción, garantizando estándares adecuados de calidad y supervisión.

Requisitos para acceder al bono

Uno de los requisitos principales es conformar un grupo familiar con vínculo de dependencia comprobable, sin necesidad de matrimonio formal. El jefe de hogar debe acreditar la propiedad formal del terreno o de los “aires” inscritos en registros públicos, asegurando que el predio esté libre de cargas o gravámenes.

Además, los ingresos familiares mensuales no deben superar los S/2.706, y ninguno de los integrantes debe haber recibido previamente beneficios de programas estatales de vivienda. También se exige un ahorro mínimo de S/2.475, que puede acreditarse mediante cuenta bancaria, declaración notarial u otros mecanismos válidos.

La vivienda que se construya con el bono tendrá un área aproximada de 35 metros cuadrados, con dos dormitorios y un ambiente multifuncional que incluye cocina, sala-comedor y lavadero. El diseño contempla la posibilidad de ampliar a un segundo piso en el futuro, conforme a la normativa vigente.

Más de 1.400 entidades gestionan el acceso

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de entidades técnicas autorizadas, cuya lista fue publicada el 9 de abril por el Fondo Mi Vivienda y que actualmente suma alrededor de 1.400 organizaciones en todo el país. Este sistema garantiza que las familias no administren directamente el dinero, ya que la entidad se encarga tanto de la obra como de los trámites ante el fondo y el ministerio.

El procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos por gestión. Los interesados pueden revisar la lista de entidades en la web del fondo o acudir a puntos de atención como la vitrina inmobiliaria en Lima, ubicada en el jirón Camaná 199, así como a centros de atención regionales. También está disponible la línea gratuita 0800-12200 para consultas.

Una vez aprobado el subsidio y elegida la entidad técnica, el plazo estimado para la construcción de la vivienda es de 120 días, garantizando el cumplimiento de estándares técnicos establecidos por el ministerio.

Publicación de beneficiarios en mayo

Desde la modificación reglamentaria de octubre de 2024, el programa exige que las viviendas destinadas a personas con discapacidad severa incluyan adecuaciones arquitectónicas como puertas más amplias y espacios accesibles. En la primera convocatoria bajo estos criterios, realizada en 2025, veintitrés familias resultaron beneficiadas, según informó Oswaldo Rojas Alvarado.

En esta edición se registraron 216 postulaciones de familias con discapacidad severa provenientes de casi todas las regiones, con excepción de Tacna y Madre de Dios. Rojas Alvarado expresó su expectativa de que el número de beneficiarios en este grupo supere el de años anteriores, dentro de un total de 14.880 bonos asignados a la modalidad de construcción en sitio propio.