¡Alerta máxima! Indeci advierte peligro en 508 distritos por lluvias intensas: Conoce si el tuyo está en la lista

La advertencia preventiva se emitió luego del aviso del Senamhi , que prevé lluvias de intensidad ligera a moderada, acompañadas de granizo, nieve, descargas eléctricas y vientos intensos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lanzó una alerta preventiva al advertir que 508 distritos de la sierra centro y sur del país podrían verse afectados por huaicos, deslizamientos, derrumbes y otros movimientos en masa, como consecuencia de las lluvias previstas hasta el lunes 20 de abril.

La advertencia se basa en el Aviso Meteorológico N.° 151 del Senamhi y en el escenario de riesgo elaborado por el Cenepred, entidades encargadas de vigilar las condiciones climáticas y su impacto en zonas vulnerables.

“Desde el domingo 19 al lunes 20 de abril, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, detalla la alerta del organismo meteorológico.

Senamhi

Regiones con mayor peligro

Según el informe oficial, Huancavelica lidera la lista de zonas en riesgo muy alto con 54 distritos, seguida por Apurímac (48), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (29), Arequipa (12), Junín (11), además de Moquegua y Tacna con un distrito cada una. A ello se suman otras 277 jurisdicciones catalogadas en riesgo alto dentro de estas mismas regiones.

Distritos incluidos en la alerta

Entre los 508 distritos advertidos se encuentran diversas localidades de Apurímac como Abancay, Curahuasi, Andahuaylas, Talavera, Chincheros, Challhuahuacho, Tambobamba y Chuquibambilla.

En Arequipa, la alerta alcanza zonas como San Juan de Tarucani, Andagua, Orcopampa, Caylloma, Callalli, Tisco, Tapay y Puyca.

Para Ayacucho, figuran Ayacucho, Carmen Alto, Quinua, Vinchos, Huanta, Luricocha, San Miguel, Chungui, Vilcas Huamán, Cangallo y Paras, entre otros.

En Cusco, aparecen distritos como Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Santiago, Pisac, Calca, Sicuani, Santo Tomás, Espinar, Ocongate, Urcos, Ollantaytambo y Machupicchu.

La región Huancavelica presenta uno de los niveles más altos de exposición, con distritos como Huancavelica, Acoria, Yauli, Lircay, Acobamba, Churcampa, Pampas, Colcabamba y Pilpichaca.

En Junín, la alerta abarca sectores de Huancayo, El Tambo, Chilca, Jauja, Chupaca, Concepción, La Oroya, Morococha y Junín.

Para Moquegua, se incluyen Carumas, Cuchumbaya, Torata, Ubinas, Ichuña y Chojata.

En Puno, el riesgo alcanza Puno, Juliaca (San Román), Azángaro, Macusani, Ilave, Huancané, Ayaviri, Putina, Yunguyo, Moho y Sandia, además de múltiples distritos rurales.

Finalmente, en Tacna, figuran Candarave, Camilaca, Palca, Tarata, Ticaco, Susapaya y Sitajara.

Recomendaciones urgentes de Indeci

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil instó a los gobiernos regionales y municipales a tomar medidas preventivas como:

Asegurar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas.

Identificar zonas seguras alejadas de quebradas y riberas de ríos.

Verificar el funcionamiento de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos.

Activar sistemas de alerta temprana mediante sirenas, campanas, silbatos o altoparlantes.

Monitoreo permanente

El Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un seguimiento constante de la situación y coordinación con autoridades locales ante cualquier emergencia que pueda poner en peligro a la población.