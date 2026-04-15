Keiko Fujimori se desmarca de Rafael López Aliaga y rechaza discurso de fraude: “No hay que contribuir al caos”

Keiko Fujimori se distancia de López Aliaga , rechaza llamados a insurgencia y exige transparencia tras irregularidades en Elecciones 2026.

Keiko Fujimori ha preferido no enfrascarse en el dicurso del fraude. | Composición Wapa

Keiko Fujimori ha preferido no enfrascarse en el dicurso del fraude. | Composición Wapa

En medio de un escenario electoral ajustado, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó distancia del discurso de su contendor Rafael López Aliaga, quien ha insistido en la posibilidad de un fraude durante las Elecciones Generales 2026.

Durante una conferencia de prensa, Fujimori optó por un tono más moderado, aunque también cuestionó las fallas registradas en la jornada electoral y pidió esclarecer responsabilidades.

Keiko Fujimori rechaza llamados al caos y pide prudencia

La lideresa fujimorista explicó que decidió esperar avances más claros del conteo antes de pronunciarse, en un intento por evitar alimentar la tensión política.

“He preferido no pronunciarme hasta contar con un avance significativo del conteo. Como políticos, nuestra principal responsabilidad es liderar con firmeza y energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, sin contribuir al caos. Por lo que se observa, el resultado será muy ajustado: será voto a voto y aún no está definido. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia”.

En esa línea, rechazó cualquier convocatoria a acciones de desobediencia social, al considerar que podrían agravar la crisis política.

Cuestionamientos a la ONPE y pedido de transparencia

Fujimori también reconoció que hubo problemas logísticos durante el proceso, lo que —según indicó— afectó el normal desarrollo de la votación en algunos puntos del país.

“Han existido irregularidades, sí. Por eso solicitamos oportunamente la ampliación del horario de instalación de las mesas; por eso pedimos extender el horario de votación; por eso planteamos una votación complementaria en los trece centros donde hubo problemas”.

La candidata señaló que su agrupación respaldará las investigaciones que se lleven a cabo para determinar responsabilidades, e insistió en la necesidad de garantizar resultados confiables.

“Exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”.