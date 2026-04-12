URGENTE | Temblor en Perú HOY, 12 de abril de 2026: IGP confirma en dónde fue el epicentro

IGP reveló, a través de sus redes el último sismo ocurrido en nuestro país.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 8:04 a. m., a 71 km al SO de Samanco, Santa - Áncash. El temblor de este domingo 12 de abril del 2026 tuvo una profundidad de 31 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

IGP reporta el primer movimiento sísmico de este 12 de abril de 2026.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?