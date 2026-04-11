URGENTE | Temblor se registra en Perú este sábado 11 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro

Este sábado 11 de abril se registró un sismo de magnitud 5.0, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

¡El Perú tiembla! El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.0 que remeció la región de Piura en horas de la mañana de este sábado 11 de abril. El movimiento telúrico se registró a las 08:44 de la mañana y tuvo una profundidad de 26 kilómetros con epicentro localizado a 29 kilómetos al oeste de Lancones, Sullana en Piura.

IGP reporta datos del sismo

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han registrado personas afectadas ni daños en infraestructuras a causa de este movimiento telúrico. Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier riesgo para el litoral, señalando que el evento sísmico no generó alerta de tsunami.

¿Es posible anticipar la ocurrencia de un sismo?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, instó a la población a tomar medidas preventivas frente a la constante actividad sísmica que caracteriza al país. En ese sentido, enfatizó la importancia de edificar viviendas en terrenos adecuados y siguiendo las normas técnicas de construcción.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El especialista recordó que el territorio peruano se ubica en una zona con alta actividad sísmica a nivel mundial, por lo que eventos similares al movimiento de magnitud 6.1 que afectó a Lima el pasado 15 de junio podrían volver a ocurrir en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Diferencia entre sismo, temblor y terremoto

Sobre el uso de estos términos, Tavera explicó que, en esencia, hacen referencia al mismo fenómeno natural. Según detalló el titular del Instituto Geofísico del Perú, la diferencia en su empleo responde principalmente a costumbres lingüísticas de cada país o comunidad.