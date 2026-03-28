Corte de Agua - Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados

¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo: conoce AQUÍ las 70 ZONAS afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 29 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    ¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo: conoce AQUÍ las 70 ZONAS afectados
    Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo por hasta 12 horas: conoce aquí las zonas afectadas. | Foto: Difusión
    ¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo: conoce AQUÍ las 70 ZONAS afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 29 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    PUEDES VER: ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: ¿Qué pasará con sus clientes?

    Corte de agua este 29 de marzo

    Ate

    • Sector 162
    • Horario: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
    • Zonas afectadas:
      Asoc. Viv. Melchorita, Virgen de la Asunción, Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Nueva San José, Los Robles 3ra etapa, Paseo del Sol, Huachihuaylas, Huayllay, Virgen de la Merced, Villa Santa Clara, Las Alondras, Urb. Éxito, San Antonio de Umaru, Las Vegas, Las Flores, Santa Clarita, El Porvenir, La Esperanza, 8 de Octubre, San Martín de Porras, Ricardo Palma, San Gregorio, Las Flores, Virgen de Cocharcas, Prados del Sol, Paraíso, Huáscar, Santa Lucía, César Vallejo, Villa La Breña y 25 de Mayo.

    Ate

    • Sector 159
    • Horario: 2.00 p. m. – 11.50 p. m.
    • Zonas afectadas:
      Coop. DEMSA, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Los Llanos, Francia, Los Jardines de Santa Clara, Las Terrazas de Santa Clara, Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa, Villa Francia.

    Lurigancho (Chosica)

    • Sector 127
    • Horario: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
    • Zonas: A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa, Asoc. Los Geranios.
    • Sector 129
    • Horario: 10.00 a. m. – 11.00 p. m.
    • Zonas: A.H. Unión Perú, Av. Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.
    • Sector 136
    • Horario: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
    • Zonas: Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa (cuadrante), A.H. Lucho Bueno – E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.
    • Sector 138
    • Horario: 1.00 p. m. – 11.50 p. m.
    • Zonas: Virgen del Carmen, Laderas del Inti, Casa Huerta El Inti, Villa La Era, San Francisco de Ñaña, Alameda de Ñaña (I, II, III y IV etapa), El Monte de Ñaña, Villa Migdal Shalom y Villa Los Sauces.

    La Molina

    • Sector 196
    • Horario: 1.00 p. m. – 11.50 p. m.
    • Zona afectada: Urb. Rinconada Alta I y II etapa.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo: conoce AQUÍ las 70 ZONAS afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: ¿Qué pasará con sus clientes?

    Corte de luz este 28 de marzo en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los horarios y las zonas afectadas

    El caso de Lacey Fletcher: La mujer que 'se deterioró' hasta fundirse en su sofá

    Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia

