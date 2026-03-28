¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 29 de marzo: conoce AQUÍ las 70 ZONAS afectados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 29 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Corte de agua este 29 de marzo
Ate
- Sector 162
- Horario: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
- Zonas afectadas:
Asoc. Viv. Melchorita, Virgen de la Asunción, Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Nueva San José, Los Robles 3ra etapa, Paseo del Sol, Huachihuaylas, Huayllay, Virgen de la Merced, Villa Santa Clara, Las Alondras, Urb. Éxito, San Antonio de Umaru, Las Vegas, Las Flores, Santa Clarita, El Porvenir, La Esperanza, 8 de Octubre, San Martín de Porras, Ricardo Palma, San Gregorio, Las Flores, Virgen de Cocharcas, Prados del Sol, Paraíso, Huáscar, Santa Lucía, César Vallejo, Villa La Breña y 25 de Mayo.
Ate
- Sector 159
- Horario: 2.00 p. m. – 11.50 p. m.
- Zonas afectadas:
Coop. DEMSA, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Los Llanos, Francia, Los Jardines de Santa Clara, Las Terrazas de Santa Clara, Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa, Villa Francia.
Lurigancho (Chosica)
- Sector 127
- Horario: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
- Zonas: A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa, Asoc. Los Geranios.
- Sector 129
- Horario: 10.00 a. m. – 11.00 p. m.
- Zonas: A.H. Unión Perú, Av. Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.
- Sector 136
- Horario: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
- Zonas: Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa (cuadrante), A.H. Lucho Bueno – E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.
- Sector 138
- Horario: 1.00 p. m. – 11.50 p. m.
- Zonas: Virgen del Carmen, Laderas del Inti, Casa Huerta El Inti, Villa La Era, San Francisco de Ñaña, Alameda de Ñaña (I, II, III y IV etapa), El Monte de Ñaña, Villa Migdal Shalom y Villa Los Sauces.
La Molina
- Sector 196
- Horario: 1.00 p. m. – 11.50 p. m.
- Zona afectada: Urb. Rinconada Alta I y II etapa.