Herencia sin testamento: Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp

La sucesión intestada es el mecanismo que permite regularizar una herencia en Perú cuando no se dejó testamento . ¿Pueden intervenir hermanos, sobrinos o nietos en este proceso?

La muerte de un familiar sin haber dejado testamento suele generar dudas y, en muchos casos, conflictos por la herencia. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señala que, cuando no existe testamento, la sucesión intestada es el único mecanismo legal que permite a los herederos asumir los bienes y formalizar su propiedad.

De no realizar este procedimiento, los familiares pueden enfrentar trabas legales al intentar vender inmuebles, transferir vehículos o administrar cuentas bancarias del fallecido. Inscribir la sucesión ante la Sunarp no solo asegura la legalidad del traspaso patrimonial, sino que también resguarda los bienes familiares frente a conflictos y situaciones de informalidad.

La entidad destaca que esta inscripción es clave para contar con seguridad jurídica sobre los derechos hereditarios. El trámite puede iniciarse por la vía notarial o judicial, según el caso, y debe finalizar con su registro en el sistema de sucesiones. A continuación, los detalles.

Los pasos iniciales para tramitar la herencia



El proceso de sucesión intestada se inicia con la obtención de dos certificados emitidos por la Sunarp: el certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada.

Estos documentos son necesarios tanto en la vía notarial como en la judicial. Una vez obtenidos, el acta notarial o la sentencia judicial que reconoce a los herederos debe presentarse ante la Sunarp para su inscripción correspondiente.

Paralelamente, se puede gestionar el traslado de esta inscripción a los registros de los bienes involucrados. Tras completar la sucesión intestada, el ciudadano puede solicitar la actualización de la titularidad en registros de propiedades, vehículos u otros bienes, conforme a lo establecido en el proceso.

La inscripción evita la informalidad y protege el patrimonio

La Sunarp recalca que formalizar la sucesión intestada es la única forma de garantizar que los bienes del fallecido no queden expuestos a la informalidad.

Sin este registro, los herederos no pueden disponer legalmente de los bienes y pueden quedar en una situación de “limbo” legal. La inscripción brinda protección a la familia, facilita la administración del patrimonio y ayuda a prevenir disputas entre los posibles herederos.