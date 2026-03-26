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Herencia sin testamento: Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp

La sucesión intestada es el mecanismo que permite regularizar una herencia en Perú cuando no se dejó testamento. ¿Pueden intervenir hermanos, sobrinos o nietos en este proceso?

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    Herencia sin testamento: Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp
    Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp
    Herencia sin testamento: Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp

    La muerte de un familiar sin haber dejado testamento suele generar dudas y, en muchos casos, conflictos por la herencia. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señala que, cuando no existe testamento, la sucesión intestada es el único mecanismo legal que permite a los herederos asumir los bienes y formalizar su propiedad.

    De no realizar este procedimiento, los familiares pueden enfrentar trabas legales al intentar vender inmuebles, transferir vehículos o administrar cuentas bancarias del fallecido. Inscribir la sucesión ante la Sunarp no solo asegura la legalidad del traspaso patrimonial, sino que también resguarda los bienes familiares frente a conflictos y situaciones de informalidad.

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    La entidad destaca que esta inscripción es clave para contar con seguridad jurídica sobre los derechos hereditarios. El trámite puede iniciarse por la vía notarial o judicial, según el caso, y debe finalizar con su registro en el sistema de sucesiones. A continuación, los detalles.

    Los pasos iniciales para tramitar la herencia


    El proceso de sucesión intestada se inicia con la obtención de dos certificados emitidos por la Sunarp: el certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada.

    Estos documentos son necesarios tanto en la vía notarial como en la judicial. Una vez obtenidos, el acta notarial o la sentencia judicial que reconoce a los herederos debe presentarse ante la Sunarp para su inscripción correspondiente.

    Paralelamente, se puede gestionar el traslado de esta inscripción a los registros de los bienes involucrados. Tras completar la sucesión intestada, el ciudadano puede solicitar la actualización de la titularidad en registros de propiedades, vehículos u otros bienes, conforme a lo establecido en el proceso.

    La inscripción evita la informalidad y protege el patrimonio

    La Sunarp recalca que formalizar la sucesión intestada es la única forma de garantizar que los bienes del fallecido no queden expuestos a la informalidad.

    Sin este registro, los herederos no pueden disponer legalmente de los bienes y pueden quedar en una situación de “limbo” legal. La inscripción brinda protección a la familia, facilita la administración del patrimonio y ayuda a prevenir disputas entre los posibles herederos.

    Registrar los bienes heredados funciona como una medida preventiva que asegura el respeto del proceso sucesorio ante la falta de testamento y evita que terceros reclamen derechos sobre el patrimonio familiar. La Sunarp recuerda que este trámite es esencial para preservar el legado construido en vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Herencia sin testamento: Esta es la ÚNICA salida legal para evitar guerras entre hermanos, según Sunarp
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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