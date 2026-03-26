Corte eléctrico este viernes 27: conoce qué distritos de Lima se quedarán sin servicio

¡Alerta, vecinos! Este viernes 27 de marzo se realizará una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará a diversos puntos de la ciudad.

Corte de luz este 27 de marzo. Tomar sus precaciones. | Composición Wapa

Corte de luz este 27 de marzo. Tomar sus precaciones. | Composición Wapa

Si trabajas desde casa o llevas clases virtuales, toma nota. Pluz Energía Perú informó que este viernes 27 de marzo se realizarán interrupciones del servicio eléctrico en distintos distritos y zonas de Lima, con cortes que podrían extenderse hasta por 10 horas en algunos sectores.

Según detalló la empresa, estas suspensiones forman parte de labores de mantenimiento programadas, orientadas a optimizar el sistema eléctrico y garantizar un mejor servicio para la población. ¿Tu zona está incluida? Revisa la información completa y prepárate con anticipación.

Corte de luz 27 de marzo en Lima: Distritos afectados, horarios y zonas según Pluz Energía Perú

Comas

Zonas afectadas: Asoc. Prop. César Vallejo mzs. A, B; Fundo La Esperanza mz. A; Urb. Fundo Chacra Cerro lotes s/n, 3C, 12, 17A, 18C, 19D, 19H, 22; Lotización Chillón lotes 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24.

Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Los Olivos / San Martín de Porres

Zonas afectadas: Av. El Naranjal cdra. 14; av. Huandoy cdra. 49; av. Los Próceres cdras. 16, 49; jr. Llumpa cdra. 14; jr. Raquia cdra. 48 y Centro Comercial Huandoy.

Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: Urb. El Olivar mzs. D, F.

Hora de corte: desde la 1.30 p. m. hasta las 3.00 p. m.

San Miguel

Zonas afectadas: Av. Costanera cdra. 28.

Hora de corte: desde la 8.30 a. m. hasta las 12.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Nueva Vida, Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida sct. B4, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida, A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Nuevo Milenio sct. Nueva Vida, Agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II, Agrup. Fam. Suhani de Juan Pablo II, A.H. Juan Pablo II et. 1 y 2 Arenal, Agrup. Fam. Campamento de Dios, Agrup. Fam. 9 de Febrero, Agrup. Fam. El Mirador de la Virgen Medalla Milagrosa, Agrup. Fam. El Molino, A.H. Nuevo Milenio sct. Los Jardines, A.H. P.I. Nuevo Milenio sct. Sta. Rosita Milagrosa, Agrup. Fam. Amp. César Vallejo II etp., Agrup. Fam. 30 de Agosto, Agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín, Agrup. Mi Perú, A.H. 1 de Setiembre, Agrup. Fam. San Francisco de Asís y Agrup. Fam. El Palomar.

Hora de corte: desde la 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Huacho

Zonas afectadas: Panamericana Norte cuadras 9, 10 y 11; prolongación Leoncio Prado cuadra 6, prolongación Salaverry cuadra 7, pasaje Valdivia y pasaje Los Olivos; ubicado en el distrito de Santa María.

Hora de corte: desde la 8.30 a. m. hasta la 1.30 p. m.

Nava