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Corte eléctrico este viernes 27: conoce qué distritos de Lima se quedarán sin servicio

¡Alerta, vecinos! Este viernes 27 de marzo se realizará una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará a diversos puntos de la ciudad.

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    Corte eléctrico este viernes 27: conoce qué distritos de Lima se quedarán sin servicio
    Corte de luz este 27 de marzo. Tomar sus precaciones. | Composición Wapa
    Corte eléctrico este viernes 27: conoce qué distritos de Lima se quedarán sin servicio

    Si trabajas desde casa o llevas clases virtuales, toma nota. Pluz Energía Perú informó que este viernes 27 de marzo se realizarán interrupciones del servicio eléctrico en distintos distritos y zonas de Lima, con cortes que podrían extenderse hasta por 10 horas en algunos sectores.

    Según detalló la empresa, estas suspensiones forman parte de labores de mantenimiento programadas, orientadas a optimizar el sistema eléctrico y garantizar un mejor servicio para la población. ¿Tu zona está incluida? Revisa la información completa y prepárate con anticipación.

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    Comas

    • Zonas afectadas: Asoc. Prop. César Vallejo mzs. A, B; Fundo La Esperanza mz. A; Urb. Fundo Chacra Cerro lotes s/n, 3C, 12, 17A, 18C, 19D, 19H, 22; Lotización Chillón lotes 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24.
    • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

    Los Olivos / San Martín de Porres

    • Zonas afectadas: Av. El Naranjal cdra. 14; av. Huandoy cdra. 49; av. Los Próceres cdras. 16, 49; jr. Llumpa cdra. 14; jr. Raquia cdra. 48 y Centro Comercial Huandoy.
    • Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

    Callao

    • Zonas afectadas: Urb. El Olivar mzs. D, F.
    • Hora de corte: desde la 1.30 p. m. hasta las 3.00 p. m.

    San Miguel

    • Zonas afectadas: Av. Costanera cdra. 28.
    • Hora de corte: desde la 8.30 a. m. hasta las 12.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Nueva Vida, Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida sct. B4, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida, A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Nuevo Milenio sct. Nueva Vida, Agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II, Agrup. Fam. Suhani de Juan Pablo II, A.H. Juan Pablo II et. 1 y 2 Arenal, Agrup. Fam. Campamento de Dios, Agrup. Fam. 9 de Febrero, Agrup. Fam. El Mirador de la Virgen Medalla Milagrosa, Agrup. Fam. El Molino, A.H. Nuevo Milenio sct. Los Jardines, A.H. P.I. Nuevo Milenio sct. Sta. Rosita Milagrosa, Agrup. Fam. Amp. César Vallejo II etp., Agrup. Fam. 30 de Agosto, Agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín, Agrup. Mi Perú, A.H. 1 de Setiembre, Agrup. Fam. San Francisco de Asís y Agrup. Fam. El Palomar.
    • Hora de corte: desde la 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
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    Huacho

    • Zonas afectadas: Panamericana Norte cuadras 9, 10 y 11; prolongación Leoncio Prado cuadra 6, prolongación Salaverry cuadra 7, pasaje Valdivia y pasaje Los Olivos; ubicado en el distrito de Santa María.
    • Hora de corte: desde la 8.30 a. m. hasta la 1.30 p. m.

    Nava

    • Zonas afectadas: Comunidades de Nava y Tinta; ubicados en el distrito de Oyón.
    • Hora de corte: desde la 8.30 a. m. hasta las 5.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte eléctrico este viernes 27: conoce qué distritos de Lima se quedarán sin servicio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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