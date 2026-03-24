ES OFICIAL | Metropolitano confirmó CONTUNDENTE CASTIGO si prestas tu tarjeta de MEDIO PASAJE

La ATU identificó el uso irregular de 374 tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass .

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reforzó sus operativos con el objetivo de detectar el uso indebido de tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass.

Como resultado, logró incautar 374 tarjetas que eran utilizadas por personas que intentaban viajar de manera irregular, ya sea sin pagar o abonando solo la mitad del pasaje.

Desde enero hasta la fecha, la ATU ha llevado a cabo 34 intervenciones en puntos clave como las estaciones Central y Plaza de Flores, así como en los terminales Naranjal y Matellini.

Del total de casos detectados, 348 correspondían a personas que se hacían pasar por estudiantes universitarios, 17 fingían ser escolares y 9 intentaron usar tarjetas destinadas a personas con movilidad reducida.

Pretendían viajar con tarjetas de escolares

Estas acciones también permitieron identificar a padres de familia que intentaban movilizarse utilizando las tarjetas escolares de sus hijos, así como a universitarios que prestaban su tarjeta a amigos o familiares.

Según la ATU, cuando un usuario presta su tarjeta preferencial se está perjudicando a sí mismo, ya que, de ser detectada, perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente año escolar o ciclo académico. Es decir, deberán pagar la tarifa general de S/3.20 en la ruta troncal.

Las tarjetas retenidas son trasladadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicado en la zona sur de la estación Central, donde el titular puede recuperarlas junto con su saldo, aunque ya sin el beneficio de la tarifa preferencial.