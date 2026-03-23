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URGENTE: SENAMHI emite alerta roja para Lima y la Costa: incremento de viento con levantamiento de arena

El SENAMHI comunicó a todos los habitantes de la Costa Peruana un incremento de viento por 3 días.

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    URGENTE: SENAMHI emite alerta roja para Lima y la Costa: incremento de viento con levantamiento de arena
    URGENTE: SENAMHI emite ALERTA ROJA para Lima y la Costa: incremento de viento con LEVANTAMIENTO de ARENA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    URGENTE: SENAMHI emite alerta roja para Lima y la Costa: incremento de viento con levantamiento de arena

    ¡A tener cuidado! El SENAMHI acaba de informar, a través de su página oficial web que la Costa Peruana presenta una Alerta Roja por un aumento de los vientos en diferentes ciudades en específico. Cabe recordar que el inicio del otoño se dio se dio el pasado viernes 20 de marzo.

    En su página oficial, el SENAMHI difundió la situación que pasarán diferentes provincias de la Costa del Perú, a raíz de los cambios de clima que están ocurriendo. ¿Cuáles son las ciudades que presentarán este incremento de viento? Te lo contamos en la siguiente nota.

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    PUEDES MIRAR: URGENTE | Senamhi enciende las alarmas en la costa peruana: FENÓMENO PELIGROSO impactará este 22 de marzo

    Incremento de viento en la Costa

    El SENAMHI advirtió que, entre el domingo 22 y el martes 24 de marzo, se registrará un aumento en la velocidad del viento en la zona costera, con niveles que irán de moderados a intensos. Esta situación podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, afectando la visibilidad horizontal.

    Asimismo, se prevé la presencia de nubosidad acompañada de niebla o neblina en áreas cercanas al litoral, principalmente durante la madrugada, las primeras horas de la mañana y al atardecer.

    Para el domingo 22 de marzo, se estiman vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la zona central, aproximadamente 20 km/h en la costa sur y valores que podrían alcanzar los 40 km/h en la costa de Ica.

    Provincias afectadas: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima

    REGIÓNTIPO DE PRECIPITACIÓNMÁX. CANTIDAD DE PP (mm/24h)PROBABILIDADFENÓMENOS ASOCIADOS
    SIERRALLUVIA / NIEVE / GRANIZO            10 – 25 mm/díaALTADESCARGAS ELÉCTRICAS/ RÁFAGAS DE VIENTO
    SELVALLUVIA / CHUBASCO            15 – 60 mm/díaALTADESCARGAS ELÉCTRICAS/ RÁFAGAS DE VIENTO
    COSTALLUVIA            0.1 – 5 mm/díaMODERADA            NIEBLA/ NEBLINA/ RÁFAGAS DE VIENTO
    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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