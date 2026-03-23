El SENAMHI comunicó a todos los habitantes de la Costa Peruana un incremento de viento por 3 días.

URGENTE: SENAMHI emite ALERTA ROJA para Lima y la Costa: incremento de viento con LEVANTAMIENTO de ARENA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

URGENTE: SENAMHI emite ALERTA ROJA para Lima y la Costa: incremento de viento con LEVANTAMIENTO de ARENA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡A tener cuidado! El SENAMHI acaba de informar, a través de su página oficial web que la Costa Peruana presenta una Alerta Roja por un aumento de los vientos en diferentes ciudades en específico. Cabe recordar que el inicio del otoño se dio se dio el pasado viernes 20 de marzo.

En su página oficial, el SENAMHI difundió la situación que pasarán diferentes provincias de la Costa del Perú, a raíz de los cambios de clima que están ocurriendo. ¿Cuáles son las ciudades que presentarán este incremento de viento? Te lo contamos en la siguiente nota.

Incremento de viento en la Costa

El SENAMHI advirtió que, entre el domingo 22 y el martes 24 de marzo, se registrará un aumento en la velocidad del viento en la zona costera, con niveles que irán de moderados a intensos. Esta situación podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, afectando la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de nubosidad acompañada de niebla o neblina en áreas cercanas al litoral, principalmente durante la madrugada, las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Para el domingo 22 de marzo, se estiman vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la zona central, aproximadamente 20 km/h en la costa sur y valores que podrían alcanzar los 40 km/h en la costa de Ica.

Provincias afectadas: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima