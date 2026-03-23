¡ALERTA ROJA! Senamhi advierte vientos extremos: estas ciudades están en riesgo

Senamhi emitió una alerta roja ante el pronóstico de vientos intensos de hasta 46 km/g en el litoral costero, que se sentirán entre el 22 y 24 de marzo.

¡Es momento de abrigarse! El otoño ya llegó a nuestro país, ante esto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una ALERTA ROJApor el incremento de la intensidad del viento en ciudades cercanas al litoral costero, donde se pondrían presentar ráfagas de hasta 46 km/h en algunas zonas.

Este domingo 22 de marzo empezó el fenómeno climático y podría durar hasta el próximo martes 24 de marzo. Asimismo, la institución indicó que podrían presentarse levantamiento de polvo o arena en suspensión, con una neblina cerca del mar, sobre todo en la madrugada, en las que primeras horas de la mañana o por la tarde.

Conoces las ciudades que presentarán vientos de hasta 46 km/h del 22 al 24 de marzo

Mientras se encontremos en alerta roja, Senamhi indicó que serán tres jornadas consecutivas, desde el pasado el pasado domingo 22 hasta el martes 24 de marzo, señalando que el aumento cambiará según el tramo del litoral. A continuación, te mostramos las ciudades afectadas:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tacna