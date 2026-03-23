¡ALERTA ROJA! Senamhi advierte vientos extremos: estas ciudades están en riesgo

¡ALERTA ROJA! Senamhi advierte vientos extremos: estas ciudades están en riesgoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Es momento de abrigarse! El otoño ya llegó a nuestro país, ante esto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una ALERTA ROJApor el incremento de la intensidad del viento en ciudades cercanas al litoral costero, donde se pondrían presentar ráfagas de hasta 46 km/h en algunas zonas.
Este domingo 22 de marzo empezó el fenómeno climático y podría durar hasta el próximo martes 24 de marzo. Asimismo, la institución indicó que podrían presentarse levantamiento de polvo o arena en suspensión, con una neblina cerca del mar, sobre todo en la madrugada, en las que primeras horas de la mañana o por la tarde.
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Conoces las ciudades que presentarán vientos de hasta 46 km/h del 22 al 24 de marzo
Mientras se encontremos en alerta roja, Senamhi indicó que serán tres jornadas consecutivas, desde el pasado el pasado domingo 22 hasta el martes 24 de marzo, señalando que el aumento cambiará según el tramo del litoral. A continuación, te mostramos las ciudades afectadas:
- Áncash
- Arequipa
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Piura
- Tacna
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De igual manera, el organismo meteorológico indicó que podría presentarse una leve disminución de la visibilidad diurna, debido a la suspensión de partículas en el aire y a la presencia recurrente de neblina o niebla. Estas condiciones se percibirán con mayor intensidad en zonas cercanas al litoral, sobre todo en momentos del día con menor radiación solar.