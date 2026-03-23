Temblor en Perú hoy, 23 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Central policial: 105
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas de salud en general): 113
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Bomberos: 116
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481