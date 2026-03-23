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URGENTE | Estas cocinas fabricadas en 2025 podrían tener fugas de gas y requieren intervención INMEDIATA, según INDECOPI

Indecopi alertó que 16 unidades de dos modelos determinados podrían presentar una ignición tardía, por lo que se ordenó su inspección y el cambio preventivo en coordinación con el proveedor y el comercializador.

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    URGENTE | Estas cocinas fabricadas en 2025 podrían tener fugas de gas y requieren intervención INMEDIATA, según INDECOPI
    Estas cocinas fabricadas en 2025 podrían tener fugas de gas
    URGENTE | Estas cocinas fabricadas en 2025 podrían tener fugas de gas y requieren intervención INMEDIATA, según INDECOPI

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó una alerta de consumo respecto a un lote de cocinas a gas de la marca Frigidaire que podrían presentar fallas en el quemador del horno, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los usuarios.

    Según la entidad, se trata de 16 unidades correspondientes a los modelos PCFG3080AF y GCRG3060BD, fabricadas en 2023 en Estados Unidos. La advertencia fue difundida mediante el Sistema de Alertas de Consumo, tras la información brindada por el proveedor Electrolux Home Products.

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    Falla detectada y riesgos asociados

    De acuerdo con lo señalado, los productos involucrados podrían presentar un inconveniente en el quemador del horno que generaría una ignición lenta. Esto significa que el gas podría liberarse sin encenderse de forma inmediata, incrementando el riesgo durante su uso.

    Esta situación podría ocasionar olor a gas, presencia de una llama no visible o incluso una posible fuga. En ese contexto, existe un riesgo potencial para la salud y la seguridad de los consumidores que utilicen estos equipos en sus hogares.

    Cocina
    Cocina

    El rango de números de serie de las unidades afectadas va desde VF52200000 hasta VF54399999, todas pertenecientes a cocinas a gas de uso doméstico.

    Medidas adoptadas por el proveedor

    Ante este escenario, el proveedor dispuso como acción preventiva y sin costo el reemplazo inmediato del quemador del horno por un componente elaborado con un material distinto, conforme a los estándares de seguridad vigentes.

    El cambio se realizará incluso en los casos en los que el producto no haya presentado fallas, como parte de una medida preventiva para reducir cualquier riesgo potencial.

    Además, se coordinó con el importador y comercializador Hiraoka S.A.C. para que revise sus inventarios, suspenda la venta de las unidades involucradas y gestione su reemplazo de forma inmediata.

    Información en desarrollo y canales de reporte

    Indecopi indicó que, hasta el momento, el proveedor aún no ha facilitado los datos de contacto para que los consumidores puedan tramitar directamente el reemplazo del componente, por lo que la información sigue en desarrollo.

    La entidad recordó que el Sistema de Alertas de Consumo es un mecanismo orientado a difundir información sobre productos que podrían representar riesgos no previstos para la seguridad o la salud de los consumidores, así como para sus bienes.

    En esa línea, los usuarios que detecten productos potencialmente peligrosos o deseen reportar incidentes pueden hacerlo a través de la plataforma oficial de alertas de consumo de Indecopi.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Estas cocinas fabricadas en 2025 podrían tener fugas de gas y requieren intervención INMEDIATA, según INDECOPI
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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