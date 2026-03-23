Leptospirosis: especialista del Ministerio de Salud explica cómo evitar contagios en casa

Leptospirosis en Perú: cómo se contagia en ciudades, riesgos con mascotas y alimentos, síntomas y claves para prevenir esta peligrosa enfermedad.

La leptospirosis no es una enfermedad lejana ni exclusiva de zonas inundadas. Aunque suele asociarse a lluvias intensas, su presencia en ciudades peruanas revela un problema silencioso que se cuela en la vida cotidiana, muchas veces sin ser detectado. Desde la convivencia con mascotas hasta el manejo inadecuado de alimentos, diversos hábitos diarios pueden convertirse en una puerta de entrada para esta bacteria.

Especialistas del sector salud advierten que el riesgo no desaparece en entornos urbanos. Por el contrario, ciertas prácticas dentro del hogar pueden facilitar el contagio si no se toman precauciones básicas.

Mascotas, roedores y un enemigo invisible en casa

La leptospirosis es causada por una bacteria que habita en los riñones de animales infectados y se expulsa a través de la orina. Este microorganismo puede contaminar agua, tierra húmeda, barro e incluso alimentos, permaneciendo activo en espacios cotidianos sin ser percibido.

El médico César Munayco, del Ministerio de Salud, explicó a la Agencia Andina que el peligro en las ciudades está más cerca de lo que muchos creen. “La bacteria se elimina a través de la orina y puede contaminar el entorno. Hay que tener más cuidado con los perros porque están en contacto más cercano con las personas; mucha gente los abraza, los besa e incluso duerme con ellos”, señaló.

Aunque los perros representan un vínculo directo con las personas, no son los únicos involucrados. Roedores, cerdos y, en menor medida, gatos, también pueden portar la bacteria. El problema se agrava cuando las mascotas circulan libremente por zonas con bajo control sanitario, lo que incrementa su exposición al patógeno.

Por eso, los controles veterinarios periódicos no son un lujo, sino una medida esencial para proteger la salud familiar.

Cómo prevenir la leptospirosis.

Alimentos contaminados: el riesgo que pasa desapercibido

Otro foco clave está dentro de la cocina. Los alimentos mal almacenados, especialmente aquellos guardados en sacos como arroz o maíz, pueden convertirse en un punto crítico de contagio si entran en contacto con roedores.

Munayco lo advierte sin rodeos: “Los roedores pueden orinar sobre estos alimentos. Si están infectados y no se lavan adecuadamente o se consumen, existe riesgo de contagio”.

El especialista recomienda desechar cualquier producto sospechoso, ya que el consumo de alimentos contaminados puede desencadenar la enfermedad. No es un escenario aislado: “Se han registrado brotes en espacios como cuarteles, donde la contaminación de alimentos por roedores ha derivado en infecciones”, indicó.

Además, existen grupos más expuestos, como veterinarios, trabajadores de saneamiento, guardaparques o turistas que visitan la Amazonía. En estos casos, el contacto con agua estancada —como cochas— eleva significativamente el riesgo, incluso a través de los ojos.

Síntomas que pueden confundirse (y complicar el diagnóstico)

Detectar la leptospirosis a tiempo puede marcar la diferencia. Los primeros signos suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza intenso y molestias musculares, especialmente en piernas y espalda. También pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y enrojecimiento ocular.

El problema es que estos síntomas suelen confundirse con otras enfermedades frecuentes, como el dengue, lo que retrasa la atención médica.

“El problema es que muchas personas no acuden a tiempo. Confunden los síntomas con dengue, se automedican o solo van a la farmacia. Cuando llegan al hospital, la enfermedad ya está en una fase más complicada”, advirtió Munayco.

Si no se trata a tiempo, entre el 5 % y 10 % de los casos puede evolucionar hacia el síndrome de Weil, una forma grave que compromete órganos vitales y puede provocar ictericia, hemorragias e insuficiencia renal.

Cómo reducir el riesgo en la vida diaria

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud recomienda adoptar medidas simples pero efectivas: usar botas al contacto con agua acumulada, mantener limpios los espacios de cocina, eliminar residuos correctamente y evitar la presencia de roedores.

También es clave lavar bien los alimentos, almacenarlos en condiciones seguras y consumir agua hervida. En el caso de las mascotas, la vacunación y los controles veterinarios son fundamentales.