Hospital Santa Rosa inicia CAMPAÑA GRATUITA de MAMOGRAFÍAS

Con el propósito de promover la detección temprana y contribuir a salvar vidas, el Ministerio de Salud del Perú lanzó la Campaña de Mamografía Bilateral de Tamizaje 2026 de manera gratuita a través del Hospital Santa Rosa. Esta iniciativa, vigente durante todo marzo, está dirigida a mujeres entre 40 y 69 años a nivel nacional, ofreciendo atención integral sin costo, sin importar el tipo de seguro de salud y sin requerir orden médica previa.

Con el fin de facilitar el acceso, el hospital habilitó un formulario virtual que permite a las usuarias tramitar su solicitud de mamografía de forma remota. Tras completar el registro desde cualquier parte del país, el personal del establecimiento se comunicará con la paciente para coordinar una cita personalizada. Las citas se da a través del siguiente enlace: AQUÍ

En cuanto al equipamiento, el nosocomio cuenta con un mamógrafo con tomosíntesis, una tecnología avanzada que permite obtener imágenes tridimensionales del tejido mamario, favoreciendo la detección de lesiones pequeñas y disminuyendo los falsos positivos. Sobre ello, la doctora Ivonne Gavancho Rodríguez, coordinadora del Servicio de Mamografía, destacó la importancia de esta herramienta para identificar el cáncer en etapas iniciales, cuando los tratamientos resultan más efectivos y las probabilidades de recuperación son mayores.

Minsa