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Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: ¿Cómo reconocer sus síntomas?

Hospital Santa Rosa inicia CAMPAÑA GRATUITA de MAMOGRAFÍAS

Las mamografías están dirigidas a mujeres de 40 a 69 años.

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    Hospital Santa Rosa inicia CAMPAÑA GRATUITA de MAMOGRAFÍAS | Minsa | Minsa
    Hospital Santa Rosa inicia CAMPAÑA GRATUITA de MAMOGRAFÍAS

    Con el propósito de promover la detección temprana y contribuir a salvar vidas, el Ministerio de Salud del Perú lanzó la Campaña de Mamografía Bilateral de Tamizaje 2026 de manera gratuita a través del Hospital Santa Rosa. Esta iniciativa, vigente durante todo marzo, está dirigida a mujeres entre 40 y 69 años a nivel nacional, ofreciendo atención integral sin costo, sin importar el tipo de seguro de salud y sin requerir orden médica previa.

    Con el fin de facilitar el acceso, el hospital habilitó un formulario virtual que permite a las usuarias tramitar su solicitud de mamografía de forma remota. Tras completar el registro desde cualquier parte del país, el personal del establecimiento se comunicará con la paciente para coordinar una cita personalizada. Las citas se da a través del siguiente enlace: AQUÍ

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    En cuanto al equipamiento, el nosocomio cuenta con un mamógrafo con tomosíntesis, una tecnología avanzada que permite obtener imágenes tridimensionales del tejido mamario, favoreciendo la detección de lesiones pequeñas y disminuyendo los falsos positivos. Sobre ello, la doctora Ivonne Gavancho Rodríguez, coordinadora del Servicio de Mamografía, destacó la importancia de esta herramienta para identificar el cáncer en etapas iniciales, cuando los tratamientos resultan más efectivos y las probabilidades de recuperación son mayores.

    Minsa
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    Finalmente, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital Santa Rosa exhortaron a las mujeres que cumplen con el perfil a participar en esta campaña preventiva. Las interesadas pueden gestionar su atención mediante el formulario digital o acudir directamente al establecimiento ubicado en Pueblo Libre para solicitar su orden de tamizaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hospital Santa Rosa inicia CAMPAÑA GRATUITA de MAMOGRAFÍAS
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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