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Temblor en Perú hoy, 20 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

IGP reveló, a través de sus redes el último sismo ocurrido en nuestro país.

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    Temblor en Perú hoy, 20 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú hoy, 20 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa
    Temblor en Perú hoy, 20 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 11.59 a. m., a 8 km al NO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco. El temblor de este viernes 20 de marzo del 2026, tuvo una profundidad de 125 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    IGP reporta el segundp movimiento sísmico de este viernes 20 de marzo de 2026.
    IGP reporta el segundp movimiento sísmico de este viernes 20 de marzo de 2026.
    IGP reporta el primer movimiento sísmico de este viernes 20 de marzo de 2026.
    IGP reporta el primer movimiento sísmico de este viernes 20 de marzo de 2026.
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    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

    Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, 20 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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