Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

EsSalud 2026: Este es el requisito indispensable para asegurar a tu hijo mayor de 18 años al seguro

Los afiliados al Seguro Regular de EsSalud tienen la posibilidad de registrar a sus hijos mayores de edad como derechohabientes, siempre que cumplan con el requisito establecido. Revisa qué documentos se necesitan y cuál es el procedimiento para realizar este trámite.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    EsSalud 2026: Este es el requisito indispensable para asegurar a tu hijo mayor de 18 años al seguro
    Este es el requisito indispensable para asegurar a tu hijo mayor de 18 años
    EsSalud 2026: Este es el requisito indispensable para asegurar a tu hijo mayor de 18 años al seguro

    Para que un hijo mayor de 18 años sea registrado como derechohabiente, es necesario que se encuentre en situación de incapacidad total y permanente para realizar actividades laborales, condición que debe estar sustentada con un dictamen médico emitido por EsSalud.

    Este criterio resulta fundamental para que el asegurado titular pueda gestionar la afiliación, ya sea de forma presencial en las dependencias correspondientes o mediante la plataforma virtual habilitada por la entidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    Una vez aceptada la solicitud, el hijo mayor de edad obtiene acceso a las mismas prestaciones del Seguro Regular, entre ellas consultas médicas, hospitalización, cirugías y entrega de medicamentos, de acuerdo con la cobertura vigente del seguro social.

    ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud?

    Los jóvenes que presenten una discapacidad debidamente certificada a través de un documento oficial emitido por la entidad competente pueden acceder a la cobertura integral del Seguro Regular. Tras la validación del diagnóstico, el beneficiario podrá recibir atención médica, tratamientos especializados, hospitalización y servicios de rehabilitación.

    El trámite se inicia con la presentación de la documentación exigida al empleador del asegurado titular, quien se encarga de realizar el registro ante EsSalud. Luego de la remisión y verificación de los documentos, la afiliación se concreta según el régimen aplicable. Es importante considerar que el uso de las prestaciones del Seguro Regular se habilita tras cumplir un periodo mínimo de tres meses de aportes.

    ¿Cuáles son los requisitos para afiliar a hijos mayores al seguro de salud?

    Para inscribir a un hijo mayor de edad con incapacidad total y permanente en el Seguro Regular de EsSalud, se debe presentar la siguiente documentación:

    • Copia simple y legible del acta o partida de nacimiento del hijo mayor de edad.
    • Copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente, siendo indispensable para continuar.
    • Declaración jurada firmada que indique que se cuenta con el dictamen médico de incapacidad otorgado por EsSalud.
    • Formulario N.° 1010, correctamente llenado y firmado por el titular del seguro y/o por el padre o madre (si no es el titular) o por el curador del hijo mayor incapacitado.

    ¿Cuánto tiempo demora en activarse el seguro EsSalud?

    Por lo general, la afiliación queda habilitada dentro de las 24 horas posteriores a que el empleador complete el registro correspondiente. Sin embargo, para acceder plenamente a las prestaciones médicas se debe cumplir un periodo mínimo de tres meses de aportes. En casos de accidentes, la atención puede brindarse desde el primer mes de aseguramiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    EsSalud 2026: Este es el requisito indispensable para asegurar a tu hijo mayor de 18 años al seguro
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Grupo de jubilados ONP del decreto Ley 20530 cobrarán un monto extra de pensión desde mañana

    La mejor noticia: Estos peruanos accederán a un mayor bono de Techo Propio de S/ 60.990 así

    ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Esta es la lista completa de destinos

    Sedapal confirma corte de agua este 18 de febrero en 10 distritos por 12 horas: horarios y zonas afectadas

    Temblor en Perú hoy, 17 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;