Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel llegan a playas y regiones del Perú este verano

Chequeos dermatológicos gratuitos llegan a Lima y regiones del Perú para prevenir el cáncer de piel: conoce fechas, lugares y cómo protegerte de la radiación UV este verano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel llegan a playas y regiones del Perú este verano
    Campaña gratuitas para despistaje de cáncer de piel.
    Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel llegan a playas y regiones del Perú este verano

    El aumento de la radiación ultravioleta en el país ha encendido las alertas sanitarias. Durante la temporada de verano, especialistas advierten que la exposición prolongada al sol sin protección adecuada eleva el riesgo de desarrollar cáncer de piel, una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo.

    Ante este escenario, distintas iniciativas médicas y educativas recorrerán Lima y varias regiones del país ofreciendo evaluaciones dermatológicas gratuitas, orientación preventiva y herramientas para aprender a cuidar la piel correctamente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: La mejor noticia: Peruanos podrán realizarse exámenes gratuitos para detectar cáncer solo con su DNI

    Despistajes con cámara UV en playas de Lima

    En la capital se realizarán jornadas preventivas del 6 al 21 de febrero en balnearios y espacios públicos con el objetivo de enseñar a la población cómo protegerse del sol de forma adecuada.

    Las actividades incluyen evaluaciones gratuitas y demostraciones con cámara ultravioleta, una tecnología que permite visualizar si el protector solar ha sido aplicado de manera uniforme. De esta forma, los asistentes pueden corregir errores comunes como la falta de reaplicación o cubrir zonas sensibles del cuerpo.

    Los puntos de atención estarán ubicados en La Punta, el Parque Zonal Huiracocha y la playa Sombrillas, donde personal capacitado brindará orientación sobre fotoprotección diaria. La iniciativa es impulsada por Yanbal junto a especialistas en prevención oncológica.

    Ruta dermatológica gratuita recorrerá cinco regiones

    Otra campaña nacional iniciará su recorrido el 14 de febrero y llegará a Lima, Trujillo, Huancayo, Arequipa y Cusco. La propuesta busca descentralizar el acceso a la salud dermatológica y promover la detección temprana del melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel.

    Durante el tour, dermatólogos realizarán chequeos masivos de lunares, educación preventiva y orientación sobre el autoexamen mensual. También se enseñará a identificar signos de alerta mediante la regla ABCDE y a evitar la exposición solar en horas de mayor intensidad.

    El proyecto es liderado por La Roche-Posay en alianza con especialistas médicos, con la meta de fomentar el diagnóstico oportuno y reducir casos avanzados de la enfermedad.

    La prevención marca la diferencia

    Especialistas coinciden en que hasta el 90% de casos pueden prevenirse con detección temprana y hábitos adecuados: uso diario de protector solar, controles anuales y revisión periódica de lunares.

    Estas campañas buscan acercar la salud a la población y recordar que el cuidado de la piel no es solo estético, sino una medida clave para proteger la vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel llegan a playas y regiones del Perú este verano
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    Temblor en Perú hoy, 16 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Fue a renovar su DNI y descubrió que estaba CASADA desde hace 30 años con hombre que JAMÁS CONOCIÓ

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Therians en Lima: qué son, cómo surgió el fenómeno que ya está presente en el Perú

    Lo más vistos en Virales

    Sedapal anuncia corte de agua en 8 distritos de Lima el 15 de febrero: revisa si tu zona será afectada

    ¡ATENCIÓN postulantes! Ya puedes consultar AQUÍ los RESULTADOS del examen de admisión UNMSM 2026-II

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;