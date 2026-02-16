Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel llegan a playas y regiones del Perú este verano

Chequeos dermatológicos gratuitos llegan a Lima y regiones del Perú para prevenir el cáncer de piel : conoce fechas, lugares y cómo protegerte de la radiación UV este verano.

El aumento de la radiación ultravioleta en el país ha encendido las alertas sanitarias. Durante la temporada de verano, especialistas advierten que la exposición prolongada al sol sin protección adecuada eleva el riesgo de desarrollar cáncer de piel, una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo.

Ante este escenario, distintas iniciativas médicas y educativas recorrerán Lima y varias regiones del país ofreciendo evaluaciones dermatológicas gratuitas, orientación preventiva y herramientas para aprender a cuidar la piel correctamente.

Despistajes con cámara UV en playas de Lima

En la capital se realizarán jornadas preventivas del 6 al 21 de febrero en balnearios y espacios públicos con el objetivo de enseñar a la población cómo protegerse del sol de forma adecuada.

Las actividades incluyen evaluaciones gratuitas y demostraciones con cámara ultravioleta, una tecnología que permite visualizar si el protector solar ha sido aplicado de manera uniforme. De esta forma, los asistentes pueden corregir errores comunes como la falta de reaplicación o cubrir zonas sensibles del cuerpo.

Los puntos de atención estarán ubicados en La Punta, el Parque Zonal Huiracocha y la playa Sombrillas, donde personal capacitado brindará orientación sobre fotoprotección diaria. La iniciativa es impulsada por Yanbal junto a especialistas en prevención oncológica.

Ruta dermatológica gratuita recorrerá cinco regiones

Otra campaña nacional iniciará su recorrido el 14 de febrero y llegará a Lima, Trujillo, Huancayo, Arequipa y Cusco. La propuesta busca descentralizar el acceso a la salud dermatológica y promover la detección temprana del melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel.

Durante el tour, dermatólogos realizarán chequeos masivos de lunares, educación preventiva y orientación sobre el autoexamen mensual. También se enseñará a identificar signos de alerta mediante la regla ABCDE y a evitar la exposición solar en horas de mayor intensidad.

El proyecto es liderado por La Roche-Posay en alianza con especialistas médicos, con la meta de fomentar el diagnóstico oportuno y reducir casos avanzados de la enfermedad.

La prevención marca la diferencia

Especialistas coinciden en que hasta el 90% de casos pueden prevenirse con detección temprana y hábitos adecuados: uso diario de protector solar, controles anuales y revisión periódica de lunares.