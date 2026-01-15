ES OFICIAL | Tarjetas del Metropolitano y Corredor ya pueden recargarse a través de Yape: ¿Cómo hacerlo?

La reciente modalidad posibilita efectuar recargas directamente desde Yape , sin necesidad de usar efectivo ni hacer filas, y fue presentada hoy, jueves 15 de enero , junto con la explicación del procedimiento y su alcance inicial.

Los pasajeros del Metropolitano y de los Corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) ahora disponen de una nueva opción para recargar sus tarjetas Lima Pass sin necesidad de acudir a boleterías ni utilizar efectivo. Con esta implementación, las recargas pueden efectuarse de manera digital a través de la aplicación Yape, una de las billeteras electrónicas de mayor uso en el país.

La recarga virtual de las tarjetas Lima Pass busca disminuir las colas en estaciones y paraderos, así como reducir el contacto físico durante el pago. Esta alternativa apunta a agilizar el ingreso a los buses del Metropolitano y a los distintos corredores viales, promoviendo un sistema de pago más rápido, seguro y acorde con los avances tecnológicos ya incorporados en otros servicios urbanos.

Los pormenores del funcionamiento de este nuevo servicio de recarga electrónica con Yape fueron presentados oficialmente hoy jueves 15 de enero al mediodía, durante una conferencia de prensa realizada en la Estación Central del Metropolitano. En la actividad participaron Raimundo Morales, CEO de Yape; David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU); y Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes explicaron el procedimiento de recarga, los pasos dentro de la aplicación y el alcance inicial de esta modalidad.

¿Cómo recargar las tarjetas del Metropolitano y los corredores usando Yape?

Desde ahora, este proceso puede efectuarse directamente desde el teléfono móvil, sin acudir a boleterías ni usar dinero en efectivo, como parte de la modernización del sistema de transporte público en Lima y Callao.

La recarga se realiza mediante la opción “Yapear Servicios” de la aplicación, donde el usuario debe ingresar el número de su tarjeta Lima Pass, seleccionar el monto y confirmar el pago. El servicio está habilitado para más de 15 millones de yaperos activos, tanto con cuenta BCP como con Yape con DNI, y permite también recargar tarjetas de terceros, lo que facilita la organización de viajes familiares o en grupo.

Las recargas pueden realizarse de lunes a domingo, entre las 12:00 a.m. y las 9:15 p.m., con un monto mínimo de S/ 10. El tiempo de activación del saldo depende del sistema de transporte, por lo que se recomienda seguir las indicaciones correspondientes en cada caso.

¿Cómo recargar tu tarjeta a través del Yape?

Para tarjetas del Metropolitano:

Ingresa a la app de Yape y selecciona “Yapear Servicios”.

Elige la opción “Metropolitano y Corredores”.

Digita los 10 dígitos de la tarjeta que deseas recargar.

Selecciona el monto desde S/ 10 y confirma el pago.

Luego de 15 minutos, activa el saldo en los módulos de activación ubicados en cualquier estación del Metropolitano.

Para tarjetas de los corredores complementarios: