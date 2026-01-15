Roky’s conmueve al despedirse para siempre de su local más histórico: “Ha sido un gusto atenderlos”

Roky’s clausuró su establecimiento y compartió un mensaje de despedida con todos sus seguidores a través de las redes sociales .

Roky’s anunció el cierre permanente de uno de sus locales más emblemáticos de Lima y, de inmediato, difundió un mensaje dirigido a su comunidad de seguidores: “Esto no es un adiós”.

La cadena de pollerías precisó que la sede situada en la avenida Juan Fuentes N.° 103-107, en el distrito de Surquillo, cesó sus operaciones de manera definitiva, una decisión que puso fin a una etapa significativa tanto para el barrio como para numerosos clientes frecuentes.

La noticia fue oficializada por la administración de Roky’s a través de un comunicado publicado en sus plataformas digitales. En dicho mensaje, la empresa de pollo a la brasa informó que el local de Surquillo dejó de atender al público de forma permanente y expresó su agradecimiento a quienes lo visitaron durante años.

Asimismo, la marca buscó preservar el lazo emocional con su clientela y enfatizó que este cambio no implica una despedida del país, sino un proceso de reorganización dentro de su red de locales.

“Queremos agradecer a nuestros clientes de Surquillo por su preferencia, pero debemos informarles que, lamentablemente, nuestra sede ubicada en av. Juan Fuentes N°103-107, dejó de operar y cerró sus puertas al público de forma definitiva”, señaló Roky’s en su comunicado.

El local de la avenida Juan Fuentes, en Surquillo, fue más que un simple restaurante, ya que se convirtió en un punto de encuentro y celebración para muchas familias.

Festejos de cumpleaños, reuniones entre amigos y almuerzos de fin de semana formaron parte de la vida cotidiana de este espacio. Por ello, el anuncio provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios compartieron recuerdos y manifestaron su sorpresa ante el cierre.

En su pronunciamiento, la empresa resaltó el vínculo creado con sus comensales. “Ha sido un gusto atenderlos en este local, pero ¡esto no es un adiós!”, expresó la cadena al despedirse oficialmente de la sede de Surquillo.

No obstante, el mismo comunicado reafirmó su continuidad: Roky’s aseguró que seguirá operando con el mismo compromiso en sus demás locales ubicados en Lima y en otras ciudades del país. “Seguimos esperándolos con la misma energía de siempre en nuestras otras sedes”, concluyó el mensaje.