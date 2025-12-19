¿Dónde comprar PIROTECNIA LEGAL en Perú? Estas son las únicas ferias autorizadas por Sucamec

Wapa.pe
Las autoridades peruanas resaltan la seguridad y regulan el uso de pirotécnicos, permitiendo solo cuatro ferias durante fiestas navideñas.

    En Perú, únicamente cuatro ferias están autorizadas oficialmente para la venta de pirotécnicos recreativos, informó la Sucamec. El organismo advierte que el uso de artículos no autorizados representa un riesgo para la seguridad pública, ya que carecen de controles en su fabricación.

    Esto aumenta la probabilidad de accidentes graves, incluyendo incendios y lesiones severas, por lo que se enfatiza la importancia de adquirir pirotécnicos solo en ferias legalmente habilitadas.

    ¿Dónde están ubicadas las ferias autorizadas?

    Las ferias reconocidas por SUCAMEC se localizan en:

    • Castilla y Sullana, región Piura.
    • La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
    • Villa María del TriunfoLima Metropolitana.

    La validez de estas autorizaciones varía según la jurisdicción, con ciertas ferias permitidas hasta el 4 de enero de 2026. Además, la entidad señaló que actualmente hay 19 solicitudes en revisión para la apertura de nuevas ferias de pirotécnicos en Lima Metropolitana, lo que podría cambiar la disponibilidad de eventos regulados durante la temporada festiva.

    Tipos de pirotécnicos autorizados

    • Clase uno y clase dos: se venden únicamente en ferias y locales autorizados, contando con etiquetado oficial y nomenclatura certificada.
    • Clase tres: no está permitida para el público general; su compra se limita a empresas que realizan espectáculos masivos, como conciertos o eventos deportivos.
    • Productos sin certificación: aquellos que carecen de etiquetado o nomenclatura no están en las listas oficiales; su fabricación, transporte y venta se consideran ilegales y representan un riesgo para la seguridad pública.

    Canales de emergencia

    Estos números están disponibles las 24 horas y garantizan atención rápida y especializada ante incidentes relacionados con pirotecnia:

    • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: atiende incendios, rescates y emergencias médicas en cualquier momento. Comunícate al 116.
    • SAMU: brinda atención prehospitalaria y envía ambulancias ante quemaduras, lesiones u otros accidentes graves. Número: 106.
    • Policía Nacional: responde a emergencias, coordina asistencia médica, evacuaciones y controla situaciones peligrosas. Número: 105.

    Las autoridades ambientales recomiendan evitar el uso de pirotecnia en Navidad y Año Nuevo, cuando los incidentes suelen aumentar.

