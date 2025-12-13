El Conadis lanza la campaña 'Carné del Conadis al toque', que permite a las personas con discapacidad obtener su carné en solo 30 minutos. Conoce cómo participar.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) puso en marcha una nueva estrategia destinada a agilizar la atención a las personas con discapacidad. Bajo el nombre ‘Carné del Conadis al toque’, la campaña busca reducir los tiempos de espera y facilitar la entrega del documento oficial, permitiendo que quienes ya cuentan con un certificado de discapacidad puedan obtener su carné en un plazo aproximado de 30 minutos. Entérate cómo participar.

Fechas, horarios y lugar de atención de la campaña

La campaña se desarrollará hasta el 19 de diciembre en la sede principal del Conadis, ubicada en la avenida Arequipa 375, Santa Beatriz. La atención se brindará de manera presencial, respetando el orden de llegada, en un horario que va desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., permitiendo que los usuarios realicen el trámite dentro de la jornada establecida.

Requisitos y acompañamiento durante el trámite

Desde la institución precisaron que el procedimiento es sencillo y que solo se requiere presentar el Certificado de Discapacidad vigente para iniciar la gestión del carné. Según indicaron, esta medida busca reducir barreras y tiempos de espera para los beneficiarios.

“Nuestro objetivo es garantizar que las personas con discapacidad accedan de manera rápida a los beneficios de ley y servicios públicos, facilitando un proceso ordenado y accesible”, señalaron voceros del Conadis.

Durante toda la jornada, el equipo de la entidad brindará asesoría directa a los asistentes, acompañándolos paso a paso desde el ingreso hasta la entrega del documento. Asimismo, se informó que esta acción se enmarca dentro de las estrategias orientadas a optimizar el registro de personas con discapacidad a nivel nacional.

Módulo habilitado para vecinos de Lima Norte

Conadis también ha dispuesto un punto de atención adicional dirigido a los residentes de Lima Norte, especialmente para quienes viven en Comas y zonas aledañas. Este servicio se brinda en el Centro Mac Lima Norte, con el objetivo de acercar los trámites a más ciudadanos.

Trámites disponibles y horarios de atención

En este espacio, los usuarios pueden gestionar la emisión de nuevos carnés, solicitar duplicados, realizar correcciones de información y tramitar distintivos vehiculares, todo de forma gratuita y sin necesidad de programar una cita previa. El módulo se encuentra ubicado en el sótano 1 del centro comercial Mallplaza Comas (Av. Los Ángeles N.° 602, Urb. Comas) y atiende de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6:00 p. m., así como los sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Campaña orientada a la inclusión y accesibilidad

Desde la institución resaltaron que esta iniciativa apunta a fortalecer la inclusión social, facilitando que más personas con discapacidad puedan ejercer plenamente los derechos y beneficios que les otorga la ley.