La población se pregunta si se realizará el paro de transportistas anunciado para el 27 y 28 de noviembre, ante los constantes ataques de extorsión. Conoce aqupi toda la información.

    Conoce si habrá o no paro de transportistas este jueves 27 y viernes 28 de noviembre. | Composición Wapa
    Durante la madrugada del martes 25 de noviembre, un bus de la empresa Etunijesa S.A.C. fue atacado a balazos por sicarios en el cruce entre Callao y San Martín de Porres.

    Este nuevo hecho de violencia en el sector transporte ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes ahora se cuestionan si se llevará a cabo el paro de transportistas de 48 horas programado para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre.

    ¿Habrá paro de transportistas este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?

    Según la más reciente entrevista de La República, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, afirmó que la situación del sector es insostenible: “Los conductores ya no confían en las autoridades”, señaló.

    Palomino descartó la realización de un paro de 48 horas y mencionó que se está evaluando organizar una protesta masiva junto a otros gremios. Precisó que se reunirán a finales de esta semana o a inicios de la próxima para definir los detalles.

    Transportista sufrió un ataque en el cruce del Callao con San Martín de Porres

    El reciente atentado contra un bus de Etunijesa resultó alarmante, ya que obligó al conductor a lanzarse del vehículo para ponerse a salvo. Se informó que el transportista comenzaba su jornada laboral con pasajeros a bordo cuando los disparos impactaron contra el parabrisas y la ventana del conductor.

    ¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre? Esto dicen los gremios
