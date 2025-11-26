¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre? Esto dicen los gremios

La población se pregunta si se realizará el paro de transportistas anunciado para el 27 y 28 de noviembre, ante los constantes ataques de extorsión. Conoce aqupi toda la información.

Conoce si habrá o no paro de transportistas este jueves 27 y viernes 28 de noviembre. | Composición Wapa

Durante la madrugada del martes 25 de noviembre, un bus de la empresa Etunijesa S.A.C. fue atacado a balazos por sicarios en el cruce entre Callao y San Martín de Porres.

Este nuevo hecho de violencia en el sector transporte ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes ahora se cuestionan si se llevará a cabo el paro de transportistas de 48 horas programado para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre.

¿Habrá paro de transportistas este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?

Según la más reciente entrevista de La República, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, afirmó que la situación del sector es insostenible: “Los conductores ya no confían en las autoridades”, señaló.

Palomino descartó la realización de un paro de 48 horas y mencionó que se está evaluando organizar una protesta masiva junto a otros gremios. Precisó que se reunirán a finales de esta semana o a inicios de la próxima para definir los detalles.

Transportista sufrió un ataque en el cruce del Callao con San Martín de Porres