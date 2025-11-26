¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre? Esto dicen los gremios

¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre? Esto dicen los gremiosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante la madrugada del martes 25 de noviembre, un bus de la empresa Etunijesa S.A.C. fue atacado a balazos por sicarios en el cruce entre Callao y San Martín de Porres.
Este nuevo hecho de violencia en el sector transporte ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes ahora se cuestionan si se llevará a cabo el paro de transportistas de 48 horas programado para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre.
LEER MÁS: Perú en rojo: Sacan a la luz las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo
¿Habrá paro de transportistas este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?
Según la más reciente entrevista de La República, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, afirmó que la situación del sector es insostenible: “Los conductores ya no confían en las autoridades”, señaló.
Palomino descartó la realización de un paro de 48 horas y mencionó que se está evaluando organizar una protesta masiva junto a otros gremios. Precisó que se reunirán a finales de esta semana o a inicios de la próxima para definir los detalles.
TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?
Transportista sufrió un ataque en el cruce del Callao con San Martín de Porres
El reciente atentado contra un bus de Etunijesa resultó alarmante, ya que obligó al conductor a lanzarse del vehículo para ponerse a salvo. Se informó que el transportista comenzaba su jornada laboral con pasajeros a bordo cuando los disparos impactaron contra el parabrisas y la ventana del conductor.