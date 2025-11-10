¿Alguien sacó una tarjeta de crédito con tu nombre? Así puedes comprobarlo paso a paso

Te mostramos, paso a paso, cómo obtener en línea tu historial crediticio y un reporte de posibles deudas , así como otros detalles que podrían exponerte a riesgos de ciberdelincuencia.

Cada vez surgen más casos de suplantación de identidad, en los que personas malintencionadas logran obtener préstamos, tarjetas de crédito o líneas telefónicas a nombre de terceros, burlando los sistemas de seguridad digital.

¿Cómo saber si alguien solicitó un préstamo o tarjeta con tu nombre?

En la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) existe una sección denominada “Reporte de deudas”, donde puedes consultar tu historial crediticio y verificar si hay movimientos o registros que no reconozcas.

Para hacerlo, ingresa al portal de la SBS y dirígete a la sección de Reporte de deudas. Allí podrás iniciar sesión si ya cuentas con un usuario o registrarte usando tu correo electrónico.

Además, si prefieres hacerlo de forma presencial, también puedes solicitar tu reporte de deudas en las oficinas de atención al público o mediante mesa de partes.

¿Cómo recibir una alerta de la SBS si alguien obtiene un crédito o tarjeta a tu nombre?

Según la información compartida por Finanfieras, una vez que ingreses a tu cuenta en la web de la SBS, puedes activar la herramienta denominada “alerta de calificaciones”.

Esta función permite que la SBS te envíe una notificación al correo electrónico cada vez que se registre un cambio en tu calificación crediticia —por ejemplo, si te retrasas en un pago o si adquieres una nueva línea de crédito—.

Para habilitarla, solo debes solicitar la suscripción e ingresar tu correo electrónico y/o número telefónico. Luego recibirás un mensaje de confirmación en tu bandeja de entrada que validará tu suscripción.

Es importante tener en cuenta que esta alerta no se activa de inmediato ni al momento en que alguien intenta suplantarte, ya que las entidades financieras remiten sus reportes a la SBS de forma mensual, por lo que el aviso puede tardar aproximadamente un mes.