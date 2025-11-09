Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

¡VIRAL! Cobradora se trepa por los asientos del microbús para cobrar pasaje en un vehículo lleno: “Nadie se escapa”

Un video viral muestra a una cobradora caminando sobre los asientos para cobrar pasaje entre la multitud en un microbús totalmente lleno.

    Viral en redes: cobradora desafía el caos y camina sobre los asientos para cobrar | Composición Wapa | Tiktok
    Una cobradora de microbús se convirtió en la protagonista de un reciente video viral, donde se le observa trepando los asientos del vehículo para poder cobrar los pasajes a los pasajeros a bordo. La grabación muestra cómo la trabajadora realiza esta arriesgada maniobra mientras avanza por el transporte para seguir recolectando el dinero.

    Cobradora se sube a los asientos para cobrar en microbús repleto

    En las imágenes también se oyen las risas de los pasajeros, sorprendidos por el peculiar momento. En cuestión de horas, el clip se volvió viral, generando bromas entre los usuarios y comentarios que piden mayor formalidad en el servicio público.

    Ante la imposibilidad de avanzar por el pasillo debido a la cantidad de pasajeros, la cobradora optó por subirse a los asientos para cobrar el dinero. Una vez arriba, continuó con su labor habitual repitiendo: “Pasaje a la mano, por favor, pasaje a la mano”.

    En un instante, al notar que uno de los pasajeros la grababa, no pudo evitar reírse al verse en aquella situación que hoy es tema de conversación en redes sociales.

    Reacción de usuarios tras el video viral

    En poco tiempo, las redes se llenaron de comentarios sobre la curiosa acción de la cobradora. Entre los mensajes destacan frases como “próximamente un requisito para ser cobrador deberá ser practicar gimnasia”, “todos pagan porque pagan” y “cuando me preguntan por qué no tomo bus”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

