Un video viral muestra a una cobradora caminando sobre los asientos para cobrar pasaje entre la multitud en un microbús totalmente lleno.

Viral en redes: cobradora desafía el caos y camina sobre los asientos para cobrar | Composición Wapa | Tiktok

Una cobradora de microbús se convirtió en la protagonista de un reciente video viral, donde se le observa trepando los asientos del vehículo para poder cobrar los pasajes a los pasajeros a bordo. La grabación muestra cómo la trabajadora realiza esta arriesgada maniobra mientras avanza por el transporte para seguir recolectando el dinero.

Cobradora se sube a los asientos para cobrar en microbús repleto

En las imágenes también se oyen las risas de los pasajeros, sorprendidos por el peculiar momento. En cuestión de horas, el clip se volvió viral, generando bromas entre los usuarios y comentarios que piden mayor formalidad en el servicio público.

Ante la imposibilidad de avanzar por el pasillo debido a la cantidad de pasajeros, la cobradora optó por subirse a los asientos para cobrar el dinero. Una vez arriba, continuó con su labor habitual repitiendo: “Pasaje a la mano, por favor, pasaje a la mano”.

En un instante, al notar que uno de los pasajeros la grababa, no pudo evitar reírse al verse en aquella situación que hoy es tema de conversación en redes sociales.

Reacción de usuarios tras el video viral