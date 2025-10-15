Un influencer reveló, a través de un video en TikTok que las donaciones para víctimas del incendio han sido vistas en las calles.

El devastador incendio que consumió varias viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, dejó a cientos de familias sin hogar ni pertenencias. Ante la emergencia, numerosos influencers y figuras del mundo digital, como Diealis, Zully, Mocca y Cristorata, además de vecinos y voluntarios, se unieron para brindar apoyo llevando donaciones de alimentos, agua, ropa, colchones y otros artículos de primera necesidad.

Sin embargo, en los últimos días, nuevas imágenes difundidas en redes sociales generaron indignación y sorpresa entre los internautas. En ellas se observa una gran cantidad de ropa donada abandonada en las calles de la zona afectada.

Una joven tiktoker, que acudió personalmente al lugar del siniestro, registró la situación en una transmisión en vivo y no ocultó su molestia al ver cómo la ayuda solidaria terminaba tirada en la vía pública.

Durante su video, la creadora de contenido mostró un extenso cúmulo de prendas amontonadas sobre el pavimento. Según relató, estas serían las donaciones entregadas por ciudadanos y organizaciones solidarias a los damnificados del incendio.

Asimismo, la influencer explicó que este no era un caso aislado, ya que en otras calles del distrito también se podían ver montones de ropa sin recoger. “Muy mal como dejan eso. Yo iba a traer ropa también, pero voy a entregar a personas que yo conozco y sé que necesitan porque mira cómo dejan tirado. Abajo también hay más. Hay muchísima”, expresó con indignación.

El clip rápidamente se hizo viral y generó una ola de comentarios que cuestionaban la falta de organización en la entrega de donaciones y la escasa supervisión de las autoridades locales.

Por su parte, el reconocido influencer Carlitos TV también compartió imágenes que confirmaban la situación. En sus publicaciones se observa a personal de limpieza municipal recogiendo las prendas abandonadas en distintas calles de Pamplona Alta.