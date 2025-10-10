El dólar alcanzó su punto más bajo en los últimos cinco años, y la incertidumbre generada por la próxima salida del gobierno de Boluarte ha reavivado el debate sobre la fortaleza del sol peruano .

¿Qué pasará con el precio del dólar en Perú tras la vacancia de Dina Boluarte?

En la última jornada cambiaria, el dólar cerró en S/ 3,4265, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), alcanzando así su nivel más bajo en los últimos cinco años.

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense se negocia a S/ 3,420 para la compra y S/ 3,450 para la venta. Este comportamiento refleja una clara depreciación del dólar frente al sol, en medio de un contexto global marcado por ajustes monetarios y tensiones en las economías emergentes.

Perspectivas del tipo de cambio tras la vacancia

El economista Armando Mendoza señaló que prever con exactitud la evolución del dólar tras la salida de Boluarte resulta complicado, aunque existen ciertos indicadores que permiten realizar proyecciones razonables.

“No soy futurólogo como para poder decir exactamente qué va a pasar con el dólar, pero sí hay algunos parámetros en los cuales podemos basarnos para hacer suposiciones y proyecciones”, dijo para Infobae Perú.

Mendoza anticipa un escenario de volatilidad temporal, aunque sin variaciones drásticas en la cotización. “No imagino que vaya a haber una corrida o un alza significativa”, comentó, al destacar que el mercado ya habría internalizado la debilidad del actual gobierno, evitando así reacciones de pánico.

El especialista considera que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse gracias a tres elementos fundamentales: la independencia del BCRP frente al poder político, el sólido nivel de reservas internacionales y un entorno externo favorable para las exportaciones peruanas, especialmente en los sectores minero y agroindustrial.