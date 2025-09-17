Octavo retiro AFP 2025: Este es el monto que podrías retirar si sucede esto tras respaldo del Ejecutivo

Conoce aquí cómo se haría el desembolso del octavo retiro AFP 2025 en medio del debate que hoy realizará la comisión de Economía.

Este es el monto que podrías retirar si sucede esto tras respaldo del Ejecutivo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero

El lunes 15 de septiembre se presentó un nuevo proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta 4 UIT (S/21 400) de los fondos de las AFP. Con esta iniciativa, ya son 20 los proyectos acumulados en el Congreso que buscan viabilizar la medida —uno de ellos incluso plantea liberar 5 UIT (S/26 750)—.

Estas 20 propuestas serán evaluadas este miércoles 17 de septiembre. Aunque Dina Boluarte ha expresado su respaldo a la iniciativa, la decisión final recae en el Congreso. Cabe señalar que Fuerza Popular también se inclinaría ahora por votar a favor.

El procedimiento en caso de aprobarse será el siguiente: primero se debatirá y votará en la Comisión de Economía; posteriormente pasará al Pleno del Congreso para un nuevo debate y votación. Si obtiene luz verde, la autógrafa será enviada al Ejecutivo (Dina Boluarte). Luego de su promulgación en el diario oficial El Peruano, se deberá esperar la entrada en vigencia, el reglamento correspondiente y el plazo de aplicación.

Retiro AFP gana impulsores: Boluarte y Fuerza Popular

El domingo pasado, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo respaldará un octavo retiro de los fondos de pensiones, justificando su postura en la necesidad de los trabajadores y sus familias de aliviar su economía. Tras el cambio de postura del MEF y el MTPE, que ahora también apoyan, todo apunta a que el Ejecutivo no observaría la norma.

Pero no son los únicos. Varias agrupaciones políticas también han cambiado su posición. Fuerza Popular, que anteriormente impulsó la reforma de pensiones con el objetivo de frenar los retiros, y cuyo presidente de la Comisión de Economía se declaró en contra, ahora plantea que el tema sea debatido.

Es decir, además del respaldo del Ejecutivo —lo que reduciría la posibilidad de que la medida sea observada—, se sumarían los votos de congresistas de Fuerza Popular en el próximo debate.

Como se recuerda, en anteriores intentos el retiro AFP no logró ser priorizado en el Congreso para pasar directamente al Pleno, debido a la falta de respaldo en procesos impulsados por Podemos Perú.

Los 20 proyectos de retiro AFP