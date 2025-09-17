Octavo retiro AFP 2025: Este es el monto que podrías retirar si sucede esto tras respaldo del Ejecutivo

Octavo retiro AFP 2025: Este es el monto que podrías retirar si sucede esto tras respaldo del EjecutivoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El lunes 15 de septiembre se presentó un nuevo proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta 4 UIT (S/21 400) de los fondos de las AFP. Con esta iniciativa, ya son 20 los proyectos acumulados en el Congreso que buscan viabilizar la medida —uno de ellos incluso plantea liberar 5 UIT (S/26 750)—.
Estas 20 propuestas serán evaluadas este miércoles 17 de septiembre. Aunque Dina Boluarte ha expresado su respaldo a la iniciativa, la decisión final recae en el Congreso. Cabe señalar que Fuerza Popular también se inclinaría ahora por votar a favor.
El procedimiento en caso de aprobarse será el siguiente: primero se debatirá y votará en la Comisión de Economía; posteriormente pasará al Pleno del Congreso para un nuevo debate y votación. Si obtiene luz verde, la autógrafa será enviada al Ejecutivo (Dina Boluarte). Luego de su promulgación en el diario oficial El Peruano, se deberá esperar la entrada en vigencia, el reglamento correspondiente y el plazo de aplicación.
Retiro AFP gana impulsores: Boluarte y Fuerza Popular
El domingo pasado, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo respaldará un octavo retiro de los fondos de pensiones, justificando su postura en la necesidad de los trabajadores y sus familias de aliviar su economía. Tras el cambio de postura del MEF y el MTPE, que ahora también apoyan, todo apunta a que el Ejecutivo no observaría la norma.
Pero no son los únicos. Varias agrupaciones políticas también han cambiado su posición. Fuerza Popular, que anteriormente impulsó la reforma de pensiones con el objetivo de frenar los retiros, y cuyo presidente de la Comisión de Economía se declaró en contra, ahora plantea que el tema sea debatido.
Es decir, además del respaldo del Ejecutivo —lo que reduciría la posibilidad de que la medida sea observada—, se sumarían los votos de congresistas de Fuerza Popular en el próximo debate.
Como se recuerda, en anteriores intentos el retiro AFP no logró ser priorizado en el Congreso para pasar directamente al Pleno, debido a la falta de respaldo en procesos impulsados por Podemos Perú.
Los 20 proyectos de retiro AFP
- De hasta 4 UIT, presentado el 6 de febrero de 2025 por Américo Gonza (Perú Libre) (10153).
- De hasta 4 UIT, presentado el 17 de febrero de 2025 por Darwin Espinoza (Podemos Perú) (10227).
- De hasta 4 UIT, presentado el 26 de febrero de 2025 por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10355).
- De hasta 4 UIT, presentado el 6 de marzo de 2025 por Guido Bellido (Podemos Perú) (10440).
- De hasta 4 UIT, presentado el 11 de marzo de 2025 por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10483). No aplicaría a afiliados que ya perciban una pensión de jubilación o al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).
- De hasta 4 UIT, presentado el 12 de marzo de 2025 por Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) (10493).
- De hasta 4 UIT, presentado el 12 de marzo de 2025 por Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre) (10494).
- De hasta 4 UIT, presentado el 25 de marzo de 2025 por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) (10614).
- De hasta 4 UIT, presentado el 26 de marzo de 2025 por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (10620).
- De hasta 4 UIT, presentado el 2 de abril de 2025 por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) (10620).
- De hasta 4 UIT, presentado el 2 de abril de 2025 por Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) (10698).
- De hasta 4 UIT, presentado el 9 de abril de 2025 por José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) (10782).
- De hasta 4 UIT, presentado el 14 de mayo de 2025 por Yorel Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) (11165).
- De hasta 4 UIT, presentado el 14 de mayo de 2025 por Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11169).
- De hasta 4 UIT, presentado el 15 de mayo de 2025 por Wilson Rusbel Quispe Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11202).
- De hasta 4 UIT, presentado el 21 de mayo de 2025 por Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) (11265).
- De hasta 4 UIT, presentado el 27 de mayo de 2025 por José Luna Gálvez (Podemos Perú) (11331).
- De hasta 5 UIT, presentado el 30 de mayo de 2025 por Margot Palacios Huamán (No agrupada) (11385).
- De hasta 4 UIT, presentado el 4 de junio de 2025 por Katy Ugarte Mamani (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (11439).
- De hasta 4 UIT y con derogación de la reforma de pensiones, presentado el 15 de septiembre de 2025 por Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (Alianza Para el Progreso) (12417).