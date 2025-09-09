Cusco recibe el LADFEST 2025: el festival creativo más importante de Latinoamérica suma acceso remoto

Dentro de los conferencistas más importantes se encuentra el importante chef peruano Virgilio Martínez, dueño del galardonado restaurante Central (Barranco), Senzo (Cusco) y LIMA (Londres).

El festival de diseño gráfico y artes visuales más importante del país, el LADFEST, Se realizará los días 9 y 10 de septiembre de 2025 en el Teatro Municipal de Cusco, Perú, una ciudad Patrimonio de la Humanidad y símbolo cultural, destacando la integración de cultura, historia y diseño en un escenario único.

Por primera vez, el festival ofrece acceso remoto global, permitiendo a participantes de cualquier parte del mundo conectarse a las conferencias. Se podrán ver 23 charlas grabadas y editadas, con acceso ilimitado durante 100 días y la entrega de un certificado digital oficial.

Contará con 22 conferencistas de primer nivel mundial, incluyendo a Virgilio Martínez, chef peruano reconocido como uno de los mejores del mundo y cuyo trabajo destaca la relación entre gastronomía, territorio y biodiversidad. También estarán figuras destacadas como Yuko Shimizu (Japón/EE.UU.), Mah Ferraz (Brasil/EE.UU.), Alex Hunting Studio (Reino Unido), y otros nombres influyentes del diseño y las artes visuales latinoamericanas y globales.

Se presentarán estudios y talentos jóvenes de América Latina, quienes competirán por una beca de verano en el Istituto Europeo di Design (IED). Entre ellos, Raúl Benua Rivera, Djavan Amorim, Daniela Choroco “Red”, Daniela Barrio de Mendoza, Clara Candelot y Gabriel Castilho Mendes.

El LADFEST reafirma a Perú como líder latinoamericano en diseño gráfico y artes visuales, promoviendo la innovación y la educación creativa en la región. Además, posiciona a Cusco como un epicentro cultural y creativo a nivel internacional.

Otros Datos Claves

La venta de entradas ya está abierta en Eventbrite. La plataforma busca fortalecer vínculos entre profesionales, estudiantes y referentes globales del sector creativo. El festival combina conferencias magistrales, talleres, exposiciones y networking, siendo un referente en la promoción del diseño latinoamericano.