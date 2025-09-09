Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Cusco recibe el LADFEST 2025: el festival creativo más importante de Latinoamérica suma acceso remoto

Dentro de los conferencistas más importantes se encuentra el importante chef peruano Virgilio Martínez, dueño del galardonado restaurante Central (Barranco), Senzo (Cusco) y LIMA (Londres).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cusco recibe el LADFEST 2025: el festival creativo más importante de Latinoamérica suma acceso remoto
    LADFEST 2025.
    Cusco recibe el LADFEST 2025: el festival creativo más importante de Latinoamérica suma acceso remoto

    El festival de diseño gráfico y artes visuales más importante del país, el LADFEST, Se realizará los días 9 y 10 de septiembre de 2025 en el Teatro Municipal de Cusco, Perú, una ciudad Patrimonio de la Humanidad y símbolo cultural, destacando la integración de cultura, historia y diseño en un escenario único.

    Por primera vez, el festival ofrece acceso remoto global, permitiendo a participantes de cualquier parte del mundo conectarse a las conferencias. Se podrán ver 23 charlas grabadas y editadas, con acceso ilimitado durante 100 días y la entrega de un certificado digital oficial.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡De no creer! Indecopi multa a cevichería con más de S/25.000 por servir un chilcano con vidrio

    Contará con 22 conferencistas de primer nivel mundial, incluyendo a Virgilio Martínez, chef peruano reconocido como uno de los mejores del mundo y cuyo trabajo destaca la relación entre gastronomía, territorio y biodiversidad. También estarán figuras destacadas como Yuko Shimizu (Japón/EE.UU.), Mah Ferraz (Brasil/EE.UU.), Alex Hunting Studio (Reino Unido), y otros nombres influyentes del diseño y las artes visuales latinoamericanas y globales.

    Se presentarán estudios y talentos jóvenes de América Latina, quienes competirán por una beca de verano en el Istituto Europeo di Design (IED). Entre ellos, Raúl Benua Rivera, Djavan Amorim, Daniela Choroco “Red”, Daniela Barrio de Mendoza, Clara Candelot y Gabriel Castilho Mendes.
    El LADFEST reafirma a Perú como líder latinoamericano en diseño gráfico y artes visuales, promoviendo la innovación y la educación creativa en la región. Además, posiciona a Cusco como un epicentro cultural y creativo a nivel internacional.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡Atención viajeros! Jorge Chávez aplicará doble cobro en tarifa unificada desde el 26 de septiembre

    Otros Datos Claves

    La venta de entradas ya está abierta en Eventbrite. La plataforma busca fortalecer vínculos entre profesionales, estudiantes y referentes globales del sector creativo. El festival combina conferencias magistrales, talleres, exposiciones y networking, siendo un referente en la promoción del diseño latinoamericano.

    Este evento refuerza la posición de Perú y Cusco como referentes en la escena creativa latinoamericana, llevando la cultura y el diseño a un alcance global mediante innovación y accesibilidad digital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cusco recibe el LADFEST 2025: el festival creativo más importante de Latinoamérica suma acceso remoto
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    ¡De no creer! Indecopi multa a cevichería con más de S/25.000 por servir un chilcano con vidrio

    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

    San Marcos 2026-I: quiénes están convocados al examen de admisión de este sábado

    Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;