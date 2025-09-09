Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

¿Qué actividades encontraras en el ¡Power Con 2025!?

Con actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee, Justin Nimmo, Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué actividades encontraras en el ¡Power Con 2025!?
    Del 12 al 14 de septiembre de 2025 desde las 12 m. en el Castillo Rospigliosi, de Santa Beatriz.
    ¿Qué actividades encontraras en el ¡Power Con 2025!?

    Del 12 al 14 de septiembre de 2025 desde las 12 m., el Castillo Rospigliosi será el epicentro de la nostalgia y la acción con la llegada de Power Con, el evento que reúne a los fanáticos de los Power Rangers y la cultura pop y que vendrá por primera vez a Latinoamérica.

    Este año, el certamen contará con la presencia estelar de actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee y Justin Nimmo, recordados por sus roles en Power Rangers en el Espacio; y Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de Power Rangers Fuerza Salvaje.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

    Los asistentes podrán disfrutar también de la participación de Sketch Ellis, ilustrador de cómics de Power Rangers de Boom Studios, así como de sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con estos artistas, además de actividades temáticas, exhibiciones y zonas de merchandising.

    Conoce las actividades que se presentaran este fin de semana donde conocerás muy de cerca a los actores de Power Rangers en el Espacio y Power Rangers Fuerza Salvaje.

    El Power Con se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi, ubicado en el jirón Manuel del Pino 448, Santa Beatriz, Lima desde las 12:00 p. m. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios desde S/ 15 soles.

    El Power Con 2025 promete ser una experiencia inolvidable para fanáticos de todas las edades. ¡No te pierdas la oportunidad de revivir tus momentos favoritos de los Power Rangers y conocer a tus héroes en persona!

    Actividades principales

    Viernes 12 de setiembre

    12.00 M -  APERTURA DE PUERTAS

    1.00 pm – Presentación de Club de fans

    2.00 pm – Trivia Ranger

    2.30 PM – INAUGURACIÓN POWER.COM – POWER RANGER EN ESCENARIO

    3.30 pm – Concurso de dibujo – Sketchellis y Mark Torres

    4.30 pm – Club de fans

    5.00 pm – Trivia Ranger

    5.30 PM – POWER RANGER – JACK GUZMAN

    6.30 pm – Kami Anisong

    7.30 pm – Pasarela Ranger

    8.00 PM – POWER RANGER  - ALYSON KIPERMAN

    8.30 PM - POWER RANGER en escenario

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos y se prepara para enfrentar a Venezuela en la final

    Sábado 13 de setiembre

    12.00 M -  APERTURA DE PUERTAS

    1.00 pm – Presentación de Club de fans

    2.00 pm – Trivia Ranger

    2.30 PM – POWER RANGER – JUSTIN NIMMO

    3.30 pm – Pasarela a cargo de Suit up

    4.30 pm – Karen GL

    5.30 pm – Canta y Gana

    6.00 pm – Baileton

    6.30 PM – POWER RANGER – PHILLIP ANDREW

    8.00 pm – Concurso Cosplay

    9.00 PM – POWER RANGER EN ESCENARIO

    Domingo 14 de setiembre

    12.00 M -  APERTURA DE PUERTAS

    1.00 pm – Concurso Cosplay infantil

    2.00 pm – Trivia Ranger

    2.30 PM – ILUSTRADOR – SKETCH ELLIS

    3.00 pm – Trivia Ranger

    3.30 pm – Presentación Tienda multimarca DIA DEL COMIC FESTIVAL

    4.30 PM – POWER RANGER – CHRISTOPHER KHAYMAN LEE

    5.30 pm – Final de Concurso de Cosplay

    7.00 pm – Black Pegasus

    8.00 PM – CLAUSURA – POWER RANGER EN ESCENARIO

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué actividades encontraras en el ¡Power Con 2025!?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

    Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    Mujer descubrió que tenía cáncer tras hacerse el manicure: este fue el síntoma que la alertó a tiempo

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;