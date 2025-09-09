¿Qué actividades encontraras en el ¡Power Con 2025!?

Del 12 al 14 de septiembre de 2025 desde las 12 m. en el Castillo Rospigliosi, de Santa Beatriz.

Del 12 al 14 de septiembre de 2025 desde las 12 m. en el Castillo Rospigliosi, de Santa Beatriz.

Del 12 al 14 de septiembre de 2025 desde las 12 m., el Castillo Rospigliosi será el epicentro de la nostalgia y la acción con la llegada de Power Con, el evento que reúne a los fanáticos de los Power Rangers y la cultura pop y que vendrá por primera vez a Latinoamérica.

Este año, el certamen contará con la presencia estelar de actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee y Justin Nimmo, recordados por sus roles en Power Rangers en el Espacio; y Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de Power Rangers Fuerza Salvaje.

Los asistentes podrán disfrutar también de la participación de Sketch Ellis, ilustrador de cómics de Power Rangers de Boom Studios, así como de sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con estos artistas, además de actividades temáticas, exhibiciones y zonas de merchandising.

Conoce las actividades que se presentaran este fin de semana donde conocerás muy de cerca a los actores de Power Rangers en el Espacio y Power Rangers Fuerza Salvaje.

El Power Con se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi, ubicado en el jirón Manuel del Pino 448, Santa Beatriz, Lima desde las 12:00 p. m. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios desde S/ 15 soles.

El Power Con 2025 promete ser una experiencia inolvidable para fanáticos de todas las edades. ¡No te pierdas la oportunidad de revivir tus momentos favoritos de los Power Rangers y conocer a tus héroes en persona!

Actividades principales

Viernes 12 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Presentación de Club de fans

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – INAUGURACIÓN POWER.COM – POWER RANGER EN ESCENARIO

3.30 pm – Concurso de dibujo – Sketchellis y Mark Torres

4.30 pm – Club de fans

5.00 pm – Trivia Ranger

5.30 PM – POWER RANGER – JACK GUZMAN

6.30 pm – Kami Anisong

7.30 pm – Pasarela Ranger

8.00 PM – POWER RANGER - ALYSON KIPERMAN

8.30 PM - POWER RANGER en escenario

Sábado 13 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Presentación de Club de fans

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – POWER RANGER – JUSTIN NIMMO

3.30 pm – Pasarela a cargo de Suit up

4.30 pm – Karen GL

5.30 pm – Canta y Gana

6.00 pm – Baileton

6.30 PM – POWER RANGER – PHILLIP ANDREW

8.00 pm – Concurso Cosplay

9.00 PM – POWER RANGER EN ESCENARIO

Domingo 14 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Concurso Cosplay infantil

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – ILUSTRADOR – SKETCH ELLIS

3.00 pm – Trivia Ranger

3.30 pm – Presentación Tienda multimarca DIA DEL COMIC FESTIVAL

4.30 PM – POWER RANGER – CHRISTOPHER KHAYMAN LEE

5.30 pm – Final de Concurso de Cosplay

7.00 pm – Black Pegasus