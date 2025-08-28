El eventual retiro de fondos AFP 2025 sigue despertando gran interés entre millones de aportantes al sistema privado de pensiones en el Perú . Aquí te contamos los avances más recientes.

La incertidumbre sobre un eventual octavo retiro de fondos de las AFP continúa vigente. La Comisión de Economía del Congreso decidió aplazar el debate de esta propuesta, tras priorizar en su sesión extraordinaria del 22 de agosto la aprobación de tres grupos de trabajo enfocados en la reforma del sistema de pensiones.

Esto significa que la solicitud de millones de peruanos para retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.400 de sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), deberá esperar. Agosto quedó prácticamente descartado para tratar este tema, sobre todo considerando que del 25 al 29 se realizará la semana de representación parlamentaria, limitando la discusión de nuevas iniciativas.

Tras aprobar su plan de trabajo y reglamento, la Comisión de Economía entró en un breve receso. Con la semana de representación en curso, la propuesta del retiro AFP no figuraba entre los temas de la agenda parlamentaria, por lo que su debate queda en suspenso hasta la reanudación de las sesiones ordinarias.

Próxima sesión de la Comisión de Economía

Según el cronograma aprobado, la Comisión de Economía se reunirá todos los miércoles. La siguiente sesión está programada para el 3 de septiembre a las 10:00 a. m., salvo que se convoque a una sesión extraordinaria. La inclusión del retiro AFP en la agenda dependerá de la conducción de Fuerza Popular, partido que preside actualmente esta comisión y define los puntos a tratar.

Mientras tanto, en el Congreso se han presentado más de 20 proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de fondos AFP, con propuestas que van hasta las 4 UIT de las cuentas individuales. Sin embargo, ninguno ha logrado avanzar a la fase de dictamen, manteniendo a millones de afiliados a la espera de poder disponer de sus ahorros previsionales.

El congresista Guido Bellido ha reiterado su solicitud para que el presidente de la Comisión de Economía incluya el debate sobre un posible retiro de fondos, aunque las señales dentro del Congreso muestran otra prioridad: la reforma integral del sistema de pensiones. Esta situación no solo retrasa el tema, sino que también prolonga la incertidumbre de los peruanos que esperaban una respuesta rápida.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular, que en ocasiones anteriores apoyó los retiros de fondos, adopta ahora una postura más cautelosa. El congresista Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó su oposición: “Más de S/70.000 millones ya fueron retirados del sistema privado de pensiones en los últimos años”, lo que, según él, compromete la sostenibilidad del sistema y las pensiones futuras.