Hijos de mototaxista y profesora primeros puestos en exámenes de admisión a universidades

Alumnos de colegio Juventud Científica ingresaron en primer y segundo lugar en Cómputo general a la UNTELS y a la UNI .

David Morales y Mathías Ramírez son ejemplo de lucha de perseverancia y superación, gracias a su pasión por el estudio alcanzaron los primeros puestos en el cómputo general de los exámenes de admisión a la

Historias ejemplares

David Morales, cuyo padre es mototaxista y su madre enfermera, obtuvo el primer puesto en el Cómputo General de la UNTELS.

Se trata de su sexto ingreso a la universidad, sumando a su impresionante historial, victorias como el primer puesto en Toxicología en la UNMSM y múltiples admisiones a la Universidad Federico Villarreal y la UNAC. Su éxito es el resultado del sacrificio de su familia, con su padre mototaxista y su madre enfermera.

En tanto, Mathías Ramírez, guiado por el ejemplo de su madre profesora, consiguió su primer ingreso a la universidad a los 9 años, y ahora a los 17 celebra el Cómputo General de la UNI con un puntaje de 1573,200 para la carrera de Ingeniería de Software. Además, estableció un récord histórico en la PUCP con el mejor puntaje de admisión hasta la fecha.

Los nuevos prodigios: Jóvenes promesas