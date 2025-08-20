Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Hijos de mototaxista y profesora primeros puestos en exámenes de admisión a universidades

Alumnos de colegio Juventud Científica ingresaron en primer y segundo lugar en Cómputo general a la UNTELS y a la UNI.

    Conoce estas ejemplares historias.
    David Morales y Mathías Ramírez son ejemplo de lucha de perseverancia y superación, gracias a su pasión por el estudio alcanzaron los primeros puestos en el cómputo general de los exámenes de admisión a la

    Historias ejemplares

    David Morales, cuyo padre es mototaxista y su madre enfermera, obtuvo el primer puesto en el Cómputo General de la UNTELS.

    LEE MÁS: Pronabec revela los papeles obligatorios para postular a Beca 18-2026

    Se trata de su sexto ingreso a la universidad, sumando a su impresionante historial, victorias como el primer puesto en Toxicología en la UNMSM y múltiples admisiones a la Universidad Federico Villarreal y la UNAC. Su éxito es el resultado del sacrificio de su familia, con su padre mototaxista y su madre enfermera.

    En tanto, Mathías Ramírez, guiado por el ejemplo de su madre profesora, consiguió su primer ingreso a la universidad a los 9 años, y ahora a los 17 celebra el Cómputo General de la UNI con un puntaje de 1573,200 para la carrera de Ingeniería de Software. Además, estableció un récord histórico en la PUCP con el mejor puntaje de admisión hasta la fecha.

    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Estas son las carreras universitarias más requeridas en Perú ante la baja cantidad de egresados

    Los nuevos prodigios: Jóvenes promesas

    El examen de la UNTELS también destacó el talento de otros estudiantes. Joaquín Chura y Liam Vilcapoma, ambos de solo 10 años, demostraron que la excelencia no tiene edad. Joaquín ya suma varios ingresos universitarios, mientras que Liam no solo ingresó, sino que también obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en la CONAMAT. A ellos se une Sofía Arango, de 15 años, quien ingresó a la UNTELS, reflejando el talento femenino que también brilla en el ámbito académico. Estos logros son reflejo del compromiso de los estudiantes, con el respaldo incondicional de sus familias, y la formación integral que ofrece el Colegio Juventud Científica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;