Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Corte de agua este lunes, 11 de agosto: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Varias zonas de Lima enfrentarán un corte de agua temporal debido a trabajos programados de mantenimiento y limpieza en los reservorios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de agua este lunes, 11 de agosto: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima
    Sedapal anuncia corte programado de agua en Lima
    Corte de agua este lunes, 11 de agosto: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 11 de agosto se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate, afectando parcialmente estas zonas por más de 10 horas.

    La interrupción será escalonada en diferentes sectores para garantizar el suministro en el resto de Lima. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de agua en la ciudad. Por ello, las autoridades recomendaron a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades durante el corte.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Exigen retirar del mercado la marca de shampoo y acondicionador más popular tras ser acusada de poner en riesgo tu salud

    ¿Cuáles son las zonas afectadas?

    Distrito: Lurigancho

    • Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    • Sector 136
    • Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3

    Distrito: Villa María del Triunfo

    • Horario: 8 a.m. - 8 p. m.
    • Sector 308
    • P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto - A. H. Las Rocas de La Paz - A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1 Asociación de Vivienda La Granja - A. H. Los Álamos - A. H. Las Lomas - A. H. El Mirador del Paraíso II - A. H. Villa del Paraíso - A. H. Virgen de Guadalupe - A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso - A. H. Ampl. del Paraíso - A. H. Fortaleza del Paraíso - A. H. Jardines del Paraíso - A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso - A. H. Las Flores del Paraíso

    Distrito: San Juan de Lurigancho

    • Hora: 9 a. m. - 11:50 p. m.
    • Agru. Nevados Star - Santa Elizabeth - APV Santa Elizabeth II - Urb. Semi Rústica Canto Grande - AF Santa Rosa de San Fernando - Agru. Manos Unidas - Asoc de Viv Canadá - Asoc de Viv Josué - Agru. 27 de Mayo - Agru. Vista Alegre - Asoc. de Viv Canadá - Urb. Ex Country Club - A.H. Mártires del Periodismo - Agru. Casuarinas de Mártires - A.H. Cruz del Calvario - I.E. Toribio Luzuriaga 132 - Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo - Asoc. Villa Celima - Agru. Señor de la Esperanza - Agru. Hijos del Sol - Agru. Asoc de Vivienda Apurímac - AF Nevado Star - AH Villa Nazareth - Agru. Casuarinas de Mártires - Agru. Mártires del Periodismo - Asoc. de Viv. Canadá - Agrup. Gracia Calvary Chapel - Agup. Nevados Star
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Streamer peruano gastó S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Estrategia"

    Distrito: Comas

    • Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
    • A. H. Collique - A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34 - A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37 - P. J. Milagro de Jesús

    Distrito: Ate

    • Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
    • APV El Rosario - Esquema Pariachi - Asoc. El Rosario - Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú - Asoc. Pariachi 2da etapa - Asoc. Filadelfia 4ta etapa - Asoc. Los Girasoles - Asoc. Barrio El Descanso - Asoc. Resid. Villa Hermosa - Asoc. Prop. El Lúcumo

    Recomendaciones para ahorrar agua

    • Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
    • Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
    • Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
    • Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
    • Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
    • Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
    • Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
    • Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este lunes, 11 de agosto: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Exigen retirar del mercado la marca de shampoo y acondicionador más popular tras ser acusada de poner en riesgo tu salud

    Conoce qué debes hacer si el banco vende tu deuda por falta de pago este 2025: Todo cambiará y debes prepararte

    ES OFICIAL | Ley Infocorp entra en vigencia HOY y este será el implacable cambio en tus DEUDAS

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    40 Frases de Santa Rosa de Lima para reflexionar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;