El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 11 de agosto se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate, afectando parcialmente estas zonas por más de 10 horas.

La interrupción será escalonada en diferentes sectores para garantizar el suministro en el resto de Lima. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de agua en la ciudad. Por ello, las autoridades recomendaron a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades durante el corte.