El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 11 de agosto se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate, afectando parcialmente estas zonas por más de 10 horas.
La interrupción será escalonada en diferentes sectores para garantizar el suministro en el resto de Lima. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de agua en la ciudad. Por ello, las autoridades recomendaron a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades durante el corte.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Distrito: Lurigancho
- Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Sector 136
- Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3
Distrito: Villa María del Triunfo
- Horario: 8 a.m. - 8 p. m.
- Sector 308
- P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto - A. H. Las Rocas de La Paz - A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1 Asociación de Vivienda La Granja - A. H. Los Álamos - A. H. Las Lomas - A. H. El Mirador del Paraíso II - A. H. Villa del Paraíso - A. H. Virgen de Guadalupe - A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso - A. H. Ampl. del Paraíso - A. H. Fortaleza del Paraíso - A. H. Jardines del Paraíso - A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso - A. H. Las Flores del Paraíso
Distrito: San Juan de Lurigancho
- Hora: 9 a. m. - 11:50 p. m.
- Agru. Nevados Star - Santa Elizabeth - APV Santa Elizabeth II - Urb. Semi Rústica Canto Grande - AF Santa Rosa de San Fernando - Agru. Manos Unidas - Asoc de Viv Canadá - Asoc de Viv Josué - Agru. 27 de Mayo - Agru. Vista Alegre - Asoc. de Viv Canadá - Urb. Ex Country Club - A.H. Mártires del Periodismo - Agru. Casuarinas de Mártires - A.H. Cruz del Calvario - I.E. Toribio Luzuriaga 132 - Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo - Asoc. Villa Celima - Agru. Señor de la Esperanza - Agru. Hijos del Sol - Agru. Asoc de Vivienda Apurímac - AF Nevado Star - AH Villa Nazareth - Agru. Casuarinas de Mártires - Agru. Mártires del Periodismo - Asoc. de Viv. Canadá - Agrup. Gracia Calvary Chapel - Agup. Nevados Star
Distrito: Comas
- Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Collique - A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34 - A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37 - P. J. Milagro de Jesús
Distrito: Ate
- Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- APV El Rosario - Esquema Pariachi - Asoc. El Rosario - Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú - Asoc. Pariachi 2da etapa - Asoc. Filadelfia 4ta etapa - Asoc. Los Girasoles - Asoc. Barrio El Descanso - Asoc. Resid. Villa Hermosa - Asoc. Prop. El Lúcumo
Recomendaciones para ahorrar agua
- Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
- Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
- Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
- Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
- Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
- Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
- Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
- Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.