Famosa cadena de FARMACIAS se declara en BANCARROTA por segunda vez y cierra cientos de tiendas

Sin embargo, esta mejora no fue suficiente. Hoy, la compañía apuesta nuevamente por una reestructuración financiera más profunda, que le permita salir fortalecida y asegurar su permanencia en el mercado.

Según información de The US Sun, no se descartan nuevos cierres en los próximos meses. Aun así, Rite Aid asegura que está trabajando para mitigar el impacto en sus comunidades.