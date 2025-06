Tercera Guerra Mundial: la IA predice qué países se salvarán del desastre atómico, solo hay uno en Sudamérica

La inteligencia artificial, tras analizar múltiples factores geográficos, políticos y militares, ha revelado un dato que muchos encontrarán sorprendente: solo tres países en el planeta tendrían altísimas probabilidades de no ser alcanzados por ataques nucleares .

Además, al no tener industrias de alto valor estratégico como el petróleo o la tecnología militar, no representa una amenaza ni un objetivo clave para ningún bloque en conflicto.

No pertenece a la OTAN, no tiene bases militares ofensivas, y su rol financiero internacional no sería prioritario frente a objetivos militares más directos como Alemania, Inglaterra o Francia.