"Aquí en Monterrey no estamos exentos de terremotos, tsunamis o volcanes. Pero no hay que temer, porque si estamos unidos a Dios, contamos con la fuerza que nos protege. La oración nunca falla."

No es la primera vez que Villarreal genera expectativa con sus mensajes. En mayo, durante una misa dominical, el sacerdote se hizo viral en TikTok tras advertir sobre un posible temblor en Monterrey. En esa ocasión, pidió a sus fieles mantener la calma y fortalecer su fe con el rosario, recordando:

"Va a haber un temblor, pero no se asusten. Si rezan, no hay de qué temer. Si no, quién sabe."