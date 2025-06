Indignación por cita médica en EsSalud: video viral muestra la IMPENSADA fecha que le dieron

Un asegurado de EsSalud intentó agendar una cita médica por el sistema virtual y terminó recibiendo una respuesta que dejó a todos boquiabiertos: su consulta fue programada para agosto de 2026. El hecho no solo se volvió viral , sino que volvió a encender la conversación sobre las demoras crónicas en la atención médica pública en el país.

La viralización del caso no solo generó memes, sino que también reavivó un malestar colectivo. Muchos usuarios exigieron soluciones estructurales, no solo excusas sobre la "alta demanda" o "falta de médicos", argumentos que —según comentan— ya no convencen a nadie.