¿Confirman feriado largo del viernes 6 al lunes 9 de junio? Conoce qué dice El Peruano

La población peruana se alista para celebrar el primer feriado del mes de junio con la llegada del calendario 2025 . Aunque ya se sabe que la fecha cae este sábado 7, no todos tienen claro si se extenderá como parte de un fin de semana largo.

En varias ocasiones, se ha considerado “feriado largo” cuando el día no laborable se ubica junto a otros días clave del fin de semana, como viernes o lunes, y es declarado oficialmente por el Gobierno.

No. Hasta el momento no se ha oficializado un feriado largo que incluya los días viernes 6 o lunes 9. Por lo tanto, los ciudadanos solo contarán con el sábado 7 como día no laborable.