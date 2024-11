APEC 2024: ¿Habrá clases en colegios y universidades en los días no laborables de noviembre?

Durante estos días, se ha declarado oficialmente no laborables en Lima y Callao , lo que ha levantado dudas sobre si las clases en colegios y universidades se suspenderán también en esas fechas. A continuación, te contamos lo que se sabe hasta el momento.

El Ministerio de Educación aún no ha emitido una declaración oficial sobre la suspensión de clases durante esos días, lo que deja a los padres, estudiantes y docentes a la espera de posibles anuncios.

Algunos sectores ya han tomado decisiones, como es el caso de la Universidad de Lima, que ha confirmado que no habrá clases durante estos días, otras instituciones aún no se han pronunciado. Es posible que la decisión final dependa de la situación del transporte y la seguridad de los estudiantes. La suspensión de clases en el marco de la realización de eventos internacionales como APEC no es una novedad.