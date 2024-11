Lo más alarmante de este hecho es que ocurrió frente a la Municipalidad de Los Olivos, un lugar que se supone debería ser seguro y vigilado. El ataque fue captado por una cámara de seguridad, y las imágenes ahora forman parte de las investigaciones que la policía está llevando a cabo. Sin embargo, los ciudadanos expresan su frustración, señalando que, a pesar de la evidencia, las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar la creciente ola de violencia y extorsión que afecta a los transportistas y a la comunidad en general.

La empresa de transporte Sol de Oro no tardó en reaccionar. Tras el violento ataque, sus trabajadores tomaron la difícil decisión de no salir en ruta. Una de las trabajadoras declaró a los medios: “Cada día nos levantamos asustados y los pasajeros también arriesgan sus vidas. No hemos salido en ruta”. La medida busca solidarizarse con el conductor herido y exigir protección ante las amenazas que reciben constantemente.