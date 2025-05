Mujer peruana fue condenada a la máxima pena en cárcel de EE.UU. ¿Qué pasó en realidad con Ada Cuadros?

Según la propia versión de Ada, el menor sufrió una caída accidental mientras ella lo había sentado sobre una mesa para realizar algunas tareas del hogar. A pesar de que intentó asistirlo inmediatamente, no avisó a los padres del incidente porque la madre le había pedido no ser molestada debido a una fuerte migraña. Dos días después, el pequeño comenzó a presentar síntomas alarmantes como vómitos y convulsiones. Ada llamó al 911, pero, pese a los esfuerzos médicos, el bebé no logró sobrevivir.